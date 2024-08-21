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Новости Война
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Войскам РФ будет сложно вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Российские войска вряд ли смогут вытеснить ВСУ с территории Курской области до октября.

Об этом заявил секретарь оборонного парламентского комитета, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы будем такими же силами и темпами действовать, а мы действуем там серьезно, сейчас развиваем плацдармы на запад и на восток, если мы будем продолжать это делать, то ему (Путину. - Ред.) будет сложно это сделать... У нас там сейчас боевые части, которые имеют боевой опыт, а у Путина там части, которые он забрал с разных направлений просто, чтобы прекратить это. Сейчас ему надо где-то снять боевые части, которые смогут противостоять нашим, и бросить их в бой", - сказал парламентарий.

В то же время, отметил Костенко, многое будет зависеть от ВСУ.

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"Если мы сможем им нанести такие потери, что они не смогут дальше продвигаться, им однозначно придется подтягивать резервы", - пояснил нардеп, добавив, что такие резервы можно перебросить из зоны активных боевых действий (востока и юга).

Также Костенко заявил, что операция ВСУ в Курской области Российской Федерации влияет на весь театр боевых действий.

"В Курской операции было несколько задач, из которых что-то выполнено, что-то нет. Но одна из них - заставить врага перебрасывать свои войска. И что мы видим? То, что враг действительно начал перебрасывать какую-то часть войск. Мы знаем о 200 бригаде с краматорского направления, мы знаем о 80 с приднепровского направления... Они начали перебрасывать, но у них есть принципиальная позиция - не снимать войска с покровского направления. Это для них стратегическое направление. И мы сейчас видим, что они, даже понимая, что у них нет резервов, чтобы отбить Курск, и мы продолжаем продвигаться, они все равно делают ставку на территорию Донецка", - подчеркнул нардеп.

Ранее СМИ сообщали, что Путин дал приказ войскам РФ вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября.

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Автор: 

россия (95326) Костенко Роман (165) Курск (1071)


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Топ комментарии
+3
цей "воїнкостенко" підзаїбав своєю "аналітикою"
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21.08.2024 17:23
+2
Мабуть краще його називати за його військовим званням, а не воїном.
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21.08.2024 17:05
+2
Так, але він вже полковник СБУ.
Я до того що полковник має командувати полком (бригадою), а мобілізованому до війська полковнику СБУ чи поліції максимум можна для початку довірити взвод (і це я не конкретно про Костенка, бо він здобув саме військову освіту та служив у ЗСУ, а лише потім перейшов до СБУ).
Ті схожі на військові звання в СБУ - це совок...
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21.08.2024 18:17
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Мабуть краще його називати за його військовим званням, а не воїном.
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21.08.2024 17:05 Ответить
А яке в Костенка військове звання?
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21.08.2024 17:09 Ответить
Станом на 2016 рік - підполковник СБУ, заступник начальника відділу "Альфа" Управління СБУ у Миколаївській області.
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21.08.2024 17:19 Ответить
При всій повазі до Костенка, в СБУ не військові звання.
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21.08.2024 17:23 Ответить
Тоді підполковник СБУ...чи як?
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21.08.2024 18:02 Ответить
Так, але він вже полковник СБУ.
Я до того що полковник має командувати полком (бригадою), а мобілізованому до війська полковнику СБУ чи поліції максимум можна для початку довірити взвод (і це я не конкретно про Костенка, бо він здобув саме військову освіту та служив у ЗСУ, а лише потім перейшов до СБУ).
Ті схожі на військові звання в СБУ - це совок...
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21.08.2024 18:17 Ответить
При всій моїй повазі в СБУ військові звання, а ви диванний онолітег
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21.08.2024 18:23 Ответить
То у чому ваша повага, диванний онолітєг?
Ви мазохіст?
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21.08.2024 18:25 Ответить
То був сарказм, тупорилий мій друже.
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21.08.2024 18:28 Ответить
То ви просто блазнюючий гімноїд та гімноплюй?
Не співчуваю.
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21.08.2024 18:35 Ответить
Сірожа, відкрию тобі велику таємницю.
В ЗСУ є полковники і генерали які взводом ніколи не командували.
Це не робить їх військові звання "не військовими".

Перед тим як писати чухню, поцікався в яких структурах звання "військові", а в яких "спеціальні".
Я, наприклад, служу в тій де звання "військові".
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21.08.2024 21:48 Ответить
Я з гімноїдами не спілкуюся, непритомне.
Відв'яньте.
🖕
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21.08.2024 22:05 Ответить
Думаю ти гівноїда кожен день бачиш у дзеркалі
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21.08.2024 22:23 Ответить
вяліка раїся,а відступать нікуди...
І да,резервуари в ростовській губернії
********** один за другии,як сірники.
Сильний вітер та спека допомагають.
А ще на "севаслейка" знищено 3 літака,
та пошкоджено 5...
Безпілотники гарно відпрацювали.
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21.08.2024 17:15 Ответить
цей "воїнкостенко" підзаїбав своєю "аналітикою"
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21.08.2024 17:23 Ответить
Військам РФ буде складно витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, витіснення мабуть почнеться після 1 го вересня і після повної окупації Донецької області ???
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21.08.2024 17:29 Ответить
,,,,1 го жовтня.
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21.08.2024 17:30 Ответить
Па плану в строго в соответствии с графиками?
Гаазький педофіл ліліпутін вже раз десять призначав дату окупації Донецька - а віз і нині там.
І по-друге - Друже ти ж не вважаєш себе вищим за ліліпутіна? навіть він не знає коли точно що відбудеться...
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21.08.2024 18:14 Ответить
Військам РФ буде складно витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко .це є припущення, і моє припущення теж.Не більше , як в багатьох тут дописах
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22.08.2024 08:56 Ответить
Священники РПЦ провели молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области.
Пожар тушат уже четвертый день.
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21.08.2024 17:46 Ответить
А 1 жовтня що буде? Годинник переведуть? Москалі на 1 годину раніше прокидатися будуть?
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21.08.2024 17:57 Ответить
земля налетит на небесную ось
не ту ось - "что полосатий мух" - а ту ось на которій вертится земл
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21.08.2024 18:16 Ответить
Першого жовтня... настане жовтень!
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21.08.2024 18:46 Ответить
А далі що? Деякі свідчення вказують що задум був геть інший. Але у сирського з компанією щось пішло не так. Бо в бєлгородську область не ввійшли .
Тож залишилось тільки попіаритися на тому що вийшло.
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21.08.2024 18:42 Ответить
Далі що? Все. Першого жовтня зупиняється час, всі персональні комп'ютери перезавантажаться і в BIOS буде 0:00 та дата 00:00:00. Атоми та молекули замруть, планети перестануть обертатися, щезне гравітація
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21.08.2024 18:49 Ответить
Ще один "позитивний" палководець.
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21.08.2024 18:54 Ответить
Ну поснимает он части перемешает их со срочниками и остальным сбродом. Через пол гола уже будут боевые. Толку от этого захода когда донецкое направление сыпется
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21.08.2024 19:26 Ответить
Яке ще 1 жовтня ? Курська обл -Наша , крапка .
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21.08.2024 23:00 Ответить
 
 