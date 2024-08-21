Войскам РФ будет сложно вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Российские войска вряд ли смогут вытеснить ВСУ с территории Курской области до октября.

Об этом заявил секретарь оборонного парламентского комитета, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы будем такими же силами и темпами действовать, а мы действуем там серьезно, сейчас развиваем плацдармы на запад и на восток, если мы будем продолжать это делать, то ему (Путину. - Ред.) будет сложно это сделать... У нас там сейчас боевые части, которые имеют боевой опыт, а у Путина там части, которые он забрал с разных направлений просто, чтобы прекратить это. Сейчас ему надо где-то снять боевые части, которые смогут противостоять нашим, и бросить их в бой", - сказал парламентарий.

В то же время, отметил Костенко, многое будет зависеть от ВСУ.

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"Если мы сможем им нанести такие потери, что они не смогут дальше продвигаться, им однозначно придется подтягивать резервы", - пояснил нардеп, добавив, что такие резервы можно перебросить из зоны активных боевых действий (востока и юга).

Также Костенко заявил, что операция ВСУ в Курской области Российской Федерации влияет на весь театр боевых действий.

"В Курской операции было несколько задач, из которых что-то выполнено, что-то нет. Но одна из них - заставить врага перебрасывать свои войска. И что мы видим? То, что враг действительно начал перебрасывать какую-то часть войск. Мы знаем о 200 бригаде с краматорского направления, мы знаем о 80 с приднепровского направления... Они начали перебрасывать, но у них есть принципиальная позиция - не снимать войска с покровского направления. Это для них стратегическое направление. И мы сейчас видим, что они, даже понимая, что у них нет резервов, чтобы отбить Курск, и мы продолжаем продвигаться, они все равно делают ставку на территорию Донецка", - подчеркнул нардеп.

Ранее СМИ сообщали, что Путин дал приказ войскам РФ вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября.

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