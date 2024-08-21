Войскам РФ будет сложно вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Российские войска вряд ли смогут вытеснить ВСУ с территории Курской области до октября.
Об этом заявил секретарь оборонного парламентского комитета, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы будем такими же силами и темпами действовать, а мы действуем там серьезно, сейчас развиваем плацдармы на запад и на восток, если мы будем продолжать это делать, то ему (Путину. - Ред.) будет сложно это сделать... У нас там сейчас боевые части, которые имеют боевой опыт, а у Путина там части, которые он забрал с разных направлений просто, чтобы прекратить это. Сейчас ему надо где-то снять боевые части, которые смогут противостоять нашим, и бросить их в бой", - сказал парламентарий.
В то же время, отметил Костенко, многое будет зависеть от ВСУ.
"Если мы сможем им нанести такие потери, что они не смогут дальше продвигаться, им однозначно придется подтягивать резервы", - пояснил нардеп, добавив, что такие резервы можно перебросить из зоны активных боевых действий (востока и юга).
Также Костенко заявил, что операция ВСУ в Курской области Российской Федерации влияет на весь театр боевых действий.
"В Курской операции было несколько задач, из которых что-то выполнено, что-то нет. Но одна из них - заставить врага перебрасывать свои войска. И что мы видим? То, что враг действительно начал перебрасывать какую-то часть войск. Мы знаем о 200 бригаде с краматорского направления, мы знаем о 80 с приднепровского направления... Они начали перебрасывать, но у них есть принципиальная позиция - не снимать войска с покровского направления. Это для них стратегическое направление. И мы сейчас видим, что они, даже понимая, что у них нет резервов, чтобы отбить Курск, и мы продолжаем продвигаться, они все равно делают ставку на территорию Донецка", - подчеркнул нардеп.
Ранее СМИ сообщали, что Путин дал приказ войскам РФ вытеснить ВСУ из Курской области до 1 октября.
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Я до того що полковник має командувати полком (бригадою), а мобілізованому до війська полковнику СБУ чи поліції максимум можна для початку довірити взвод (і це я не конкретно про Костенка, бо він здобув саме військову освіту та служив у ЗСУ, а лише потім перейшов до СБУ).
Ті схожі на військові звання в СБУ - це совок...
Ви мазохіст?
Не співчуваю.
В ЗСУ є полковники і генерали які взводом ніколи не командували.
Це не робить їх військові звання "не військовими".
Перед тим як писати чухню, поцікався в яких структурах звання "військові", а в яких "спеціальні".
Я, наприклад, служу в тій де звання "військові".
Відв'яньте.
🖕
І да,резервуари в ростовській губернії
********** один за другии,як сірники.
Сильний вітер та спека допомагають.
А ще на "севаслейка" знищено 3 літака,
та пошкоджено 5...
Безпілотники гарно відпрацювали.
Гаазький педофіл ліліпутін вже раз десять призначав дату окупації Донецька - а віз і нині там.
І по-друге - Друже ти ж не вважаєш себе вищим за ліліпутіна? навіть він не знає коли точно що відбудеться...
Пожар тушат уже четвертый день.
не ту ось - "что полосатий мух" - а ту ось на которій вертится земл
Тож залишилось тільки попіаритися на тому що вийшло.