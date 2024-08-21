Військам РФ буде складно витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Російські війська навряд зможуть витіснити ЗСУ із території Курської області до жовтня.

Про це заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми будемо такими ж силами і темпами діяти, а ми діємо там серйозно, наразі розбудовуємо плацдарми на захід і на схід, якщо ми продовжуватимемо це робити, то йому (Путіну. - Ред.) буде складно це зробити... У нас там наразі бойові частини, які мають бойовий досвід, а в Путіна там частини, які він забрав із різних напрямів просто, щоб припинити це. Наразі йому треба десь зняти бойові частини, які зможуть протистояти нашим, і кинути їх у бій", - сказав парламентар.

Водночас, зазначив Костенко, багато чого залежатиме від ЗСУ.

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"Якщо ми зможемо їм завдати таких втрат, що вони не зможуть далі просуватися, їм однозначно доведеться підтягувати резерви", - пояснив нардеп, додавши, що такі резерви можна перекинути із зони активних бойових дій (сходу й півдня).

Також Костенко заявив, що операція ЗСУ в Курській області Російської Федерації впливає на весь театр бойових дій.

"У Курській операції було кілька завдань, з яких щось виконано, щось ні. Але одне з них - змусити ворога перекидати свої війська. І що ми бачимо? Те, що ворог дійсно почав перекидати якусь частину військ. Ми знаємо про 200 бригаду з краматорського напрямку, ми знаємо про 80 з придніпровського напрямку... Вони почали перекидати, але в них є принципова позиція - не знімати війська з покровського напрямку. Це для них стратегічний напрямок. І ми наразі бачимо, що вони, навіть розуміючи, що у них немає резервів, щоб відбити Курськ, і ми продовжуємо просуватися, вони все одно роблять ставку на територію Донецька", - наголосив нардеп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін дав наказ військам РФ витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня.

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