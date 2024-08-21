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Новини Війна
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Військам РФ буде складно витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Російські війська навряд зможуть витіснити ЗСУ із території Курської області до жовтня.

Про це заявив секретар оборонного парламентського комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми будемо такими ж силами і темпами діяти, а ми діємо там серйозно, наразі розбудовуємо плацдарми на захід і на схід, якщо ми продовжуватимемо це робити, то йому (Путіну. - Ред.) буде складно це зробити... У нас там наразі бойові частини, які мають бойовий досвід, а в Путіна там частини, які він забрав із різних напрямів просто, щоб припинити це. Наразі йому треба десь зняти бойові частини, які зможуть протистояти нашим, і кинути їх у бій", - сказав парламентар.

Водночас, зазначив Костенко, багато чого залежатиме від ЗСУ.

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"Якщо ми зможемо їм завдати таких втрат, що вони не зможуть далі просуватися, їм однозначно доведеться підтягувати резерви", - пояснив нардеп, додавши, що такі резерви можна перекинути із зони активних бойових дій (сходу й півдня).

Також Костенко заявив, що операція ЗСУ в Курській області Російської Федерації впливає на весь театр бойових дій.

"У Курській операції було кілька завдань, з яких щось виконано, щось ні. Але одне з них - змусити ворога перекидати свої війська. І що ми бачимо? Те, що ворог дійсно почав перекидати якусь частину військ. Ми знаємо про 200 бригаду з краматорського напрямку, ми знаємо про 80 з придніпровського напрямку... Вони почали перекидати, але в них є принципова позиція - не знімати війська з покровського напрямку. Це для них стратегічний напрямок. І ми наразі бачимо, що вони, навіть розуміючи, що у них немає резервів, щоб відбити Курськ, і ми продовжуємо просуватися, вони все одно роблять ставку на територію Донецька", - наголосив нардеп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін дав наказ військам РФ витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня.

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Автор: 

росія (64871) Костенко Роман (204) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+3
цей "воїнкостенко" підзаїбав своєю "аналітикою"
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21.08.2024 17:23
+2
Мабуть краще його називати за його військовим званням, а не воїном.
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21.08.2024 17:05
+2
Так, але він вже полковник СБУ.
Я до того що полковник має командувати полком (бригадою), а мобілізованому до війська полковнику СБУ чи поліції максимум можна для початку довірити взвод (і це я не конкретно про Костенка, бо він здобув саме військову освіту та служив у ЗСУ, а лише потім перейшов до СБУ).
Ті схожі на військові звання в СБУ - це совок...
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21.08.2024 18:17
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Мабуть краще його називати за його військовим званням, а не воїном.
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21.08.2024 17:05 Відповісти
А яке в Костенка військове звання?
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21.08.2024 17:09 Відповісти
Станом на 2016 рік - підполковник СБУ, заступник начальника відділу "Альфа" Управління СБУ у Миколаївській області.
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21.08.2024 17:19 Відповісти
При всій повазі до Костенка, в СБУ не військові звання.
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21.08.2024 17:23 Відповісти
Тоді підполковник СБУ...чи як?
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21.08.2024 18:02 Відповісти
Так, але він вже полковник СБУ.
Я до того що полковник має командувати полком (бригадою), а мобілізованому до війська полковнику СБУ чи поліції максимум можна для початку довірити взвод (і це я не конкретно про Костенка, бо він здобув саме військову освіту та служив у ЗСУ, а лише потім перейшов до СБУ).
Ті схожі на військові звання в СБУ - це совок...
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21.08.2024 18:17 Відповісти
При всій моїй повазі в СБУ військові звання, а ви диванний онолітег
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21.08.2024 18:23 Відповісти
То у чому ваша повага, диванний онолітєг?
Ви мазохіст?
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21.08.2024 18:25 Відповісти
То був сарказм, тупорилий мій друже.
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21.08.2024 18:28 Відповісти
То ви просто блазнюючий гімноїд та гімноплюй?
Не співчуваю.
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21.08.2024 18:35 Відповісти
Сірожа, відкрию тобі велику таємницю.
В ЗСУ є полковники і генерали які взводом ніколи не командували.
Це не робить їх військові звання "не військовими".

Перед тим як писати чухню, поцікався в яких структурах звання "військові", а в яких "спеціальні".
Я, наприклад, служу в тій де звання "військові".
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21.08.2024 21:48 Відповісти
Я з гімноїдами не спілкуюся, непритомне.
Відв'яньте.
🖕
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21.08.2024 22:05 Відповісти
Думаю ти гівноїда кожен день бачиш у дзеркалі
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21.08.2024 22:23 Відповісти
вяліка раїся,а відступать нікуди...
І да,резервуари в ростовській губернії
********** один за другии,як сірники.
Сильний вітер та спека допомагають.
А ще на "севаслейка" знищено 3 літака,
та пошкоджено 5...
Безпілотники гарно відпрацювали.
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21.08.2024 17:15 Відповісти
цей "воїнкостенко" підзаїбав своєю "аналітикою"
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21.08.2024 17:23 Відповісти
Військам РФ буде складно витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, витіснення мабуть почнеться після 1 го вересня і після повної окупації Донецької області ???
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21.08.2024 17:29 Відповісти
,,,,1 го жовтня.
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21.08.2024 17:30 Відповісти
Па плану в строго в соответствии с графиками?
Гаазький педофіл ліліпутін вже раз десять призначав дату окупації Донецька - а віз і нині там.
І по-друге - Друже ти ж не вважаєш себе вищим за ліліпутіна? навіть він не знає коли точно що відбудеться...
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21.08.2024 18:14 Відповісти
Військам РФ буде складно витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко .це є припущення, і моє припущення теж.Не більше , як в багатьох тут дописах
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22.08.2024 08:56 Відповісти
Священники РПЦ провели молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области.
Пожар тушат уже четвертый день.
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21.08.2024 17:46 Відповісти
А 1 жовтня що буде? Годинник переведуть? Москалі на 1 годину раніше прокидатися будуть?
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21.08.2024 17:57 Відповісти
земля налетит на небесную ось
не ту ось - "что полосатий мух" - а ту ось на которій вертится земл
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21.08.2024 18:16 Відповісти
Першого жовтня... настане жовтень!
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21.08.2024 18:46 Відповісти
А далі що? Деякі свідчення вказують що задум був геть інший. Але у сирського з компанією щось пішло не так. Бо в бєлгородську область не ввійшли .
Тож залишилось тільки попіаритися на тому що вийшло.
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21.08.2024 18:42 Відповісти
Далі що? Все. Першого жовтня зупиняється час, всі персональні комп'ютери перезавантажаться і в BIOS буде 0:00 та дата 00:00:00. Атоми та молекули замруть, планети перестануть обертатися, щезне гравітація
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21.08.2024 18:49 Відповісти
Ще один "позитивний" палководець.
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21.08.2024 18:54 Відповісти
Ну поснимает он части перемешает их со срочниками и остальным сбродом. Через пол гола уже будут боевые. Толку от этого захода когда донецкое направление сыпется
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21.08.2024 19:26 Відповісти
Яке ще 1 жовтня ? Курська обл -Наша , крапка .
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21.08.2024 23:00 Відповісти
 
 