1 человек погиб, 11 - ранены в результате обстрелов Херсонской городской громады

21 августа в результате российских обстрелов Херсона и прилегающих территорий пострадали 6 человек, 1 - погиб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Херсонской ГВА Романа Мрочко.

Так около 16.00 во время вражеского обстрела Херсона женщина 1970 г.р. получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Кроме того, медики оказали помощь на месте 57-летнему мужчине, который получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и контузию из-за сброса взрывчатки с дрона.

Также в больницу доставили 27-летнего мужчину со взрывной травмой и осколочным ранением - он пострадал из-за атаки с беспилотника на Днепровский район Херсона.

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Впоследствии был госпитализирован мужчина из Антоновки 1992 года рождения - он также пострадал из-за сброса взрывчатки с российского дрона, у него минно-взрывная травма и осколочные ранения ног.

Еще двое мужчин пострадали в Киндийке из-за дронового удара по машине, их госпитализировали в больницу в областном центре. 66-летний пострадавший получил взрывную травму, ранение левой стопы и травматическую ампутацию правой, у 52-летнего мужчины - взрывная травма и осколочное ранение бедра.

А примерно в 14:00 в Антоновке оккупанты из дрона убили пожилую женщину.

"84-летняя погибшая была в собственном дворе во время атаки врага. Женщина получила взрывную травму, не совместимую с жизнью", - отметил Мрочко.

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Обновленная информация

Впоследствии Мрочко сообщил, что среди раненых - 8 мужчин 27, 31, 42, 54, 55, 57, 65, 74 лет и три женщины – две 54-летние и 72 лет.