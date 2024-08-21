1 людина загинула, 11 - поранені внаслідок обстрілів Херсонської міської громади

21 серпня внаслідок російських обстрілів Херсона та прилеглих територій постраждали 11 людей, 1 - загинула.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Так близько 16.00 під час ворожого обстрілу Херсона жінка 1970 р.н. отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Крім того, медики надали допомогу на місці 57-річному чоловіку, який зазнав вибухової та закритої черепно-мозкової травми та контузії через скид вибухівки з дрона.

Також до лікарні доставили 27-річного чоловіка із вибуховою травмою та уламковим пораненням – він постраждав через атаку з безпілотника на Дніпровський район Херсона.

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Згодом було госпіталізовано чоловіка з Антонівки 1992 року народження – він також постраждав через скид вибухівки з російського дрона, у нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення ніг.

Ще двоє чоловіків постраждали в Кіндійці через дроновий удар по автівці, їх госпіталізували до лікарні в обласному центрі. 66-річний постраждалий зазнав вибухової травми, поранення лівої стопи та травматичної ампутації правої, у 52-річного чоловіка – вибухова травма та уламкове поранення стегна.

А приблизно о 14:00 в Антонівці окупанти з дрона вбили літню жінку.

"84-річна загибла була на власному подвір’ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову травму, не сумісну з життям", - зазначив Мрочко.

Оновлена інформація

Згодом Мрочко повідомив, що серед поранених - 8 чоловіків 27, 31, 42, 54, 55, 57, 65, 74 років та троє жінок – дві 54-річні і 72 років.

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