С начала этих суток произошло 110 боевых столкновений, 46 из них на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 110 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося оккупантам эффективное огневое поражения. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Сегодня российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар двумя ракетами, и 76 авиаударов, сбросив 100 КАБов. Также осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Липцов и Волчанска. Четыре атаки отбиты, одна продолжается.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Двенадцать столкновений завершены, четыре - продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Наши защитники отбили 16 атак, еще одна - продолжается.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили один вражеский штурм в районе Спирного.

На Краматорском направлении шли шесть боев вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтечино, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска возле Торецка и Северного. Успеха не имели.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 46 боев неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отбили 44 атаки, две - еще продолжаются.

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По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 238 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожена боевая бронированная машина, ПТРК и автомобиль. Кроме этого, поврежден танк, пять артиллерийских систем и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы. Получил достойный отпор.

Обстановка на Юге

На Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено. Однако, захватчики наносят авиационные удары и перманентно обстреливают территорию украинских городов и сел и позиции наших подразделений.

Сегодня стоит отметить воинов 42 отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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