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Новости
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Умеров и заместитель начштаба обороны Великобритании Смит обсудили возможность Украины уничтожать западным дальнобойным вооружением военные цели в тылу РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров та заступник начштабу оборони Великої Британії Харві Сміт

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Основная тема встречи - оборонные потребности Украины.

"Для нас критически важно не позволять врагу накапливать силы вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать западным дальнобойным вооружением военные цели в тылу РФ. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов", - подчеркнул Умеров.

Он добавил, что украинское руководство находится в постоянном контакте с партнерами относительно необходимости применения дальнобойного оружия для выполнения этих задач.

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"Обсудили с господином Смитом возможности для быстрого получения разрешения на полноценное использование такого оружия", - рассказал министр обороны.

По его словам, мир уже получил достаточно доказательств того, что Россия понимает только силу.

"Должны совместно с союзниками еще раз продемонстрировать нашу решимость и наличие такой силы, которая остановит агрессора!" - резюмировал Умеров.

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Ну і - вговорив на Шторм Шедл
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22.08.2024 22:03 Ответить
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22.08.2024 22:08 Ответить
Че опять обсуждают? До 2030 родят наконец? Или это слишком оптимистичный сценарий?
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22.08.2024 22:14 Ответить
Бла...бла...бла.... а який результат? Не сказав, сподіваюсь готують "сюрприз" рашистам.
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22.08.2024 22:15 Ответить
Ну а Покровськ?(((
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22.08.2024 22:16 Ответить
Ум еров - Генштаб?
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22.08.2024 22:26 Ответить
Умеров типове обличя зеленой влади та одночасно ганьба киримли.
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22.08.2024 23:24 Ответить
норм..тут неважливо хто..договір корисний нам..тварюк корчить..
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23.08.2024 00:34 Ответить
 
 