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Новини
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Умєров та заступник начштабу оборони Великої Британії Сміт обговорили можливість України знищувати західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров та заступник начштабу оборони Великої Британії Харві Сміт

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Києві із заступником начальника Штабу оборони Великої Британії зі стратегій та воєнних операцій Харві Смітом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Основна тема зустрічі - оборонні потреби України.

"Для нас критично важливо не дозволяти ворогу накопичувати сили поблизу нашої території. Не менш важливо – мати можливість знищувати західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу РФ. Це – чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів", – наголосив Умєров.

Він додав, що українське керівництво перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідності застосування далекобійної зброї для виконання цих завдань.

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"Обговорили з паном Смітом можливості для швидкого отримання дозволу на повноцінне використання такої зброї", – розповів міністр оборони.

За його словами, світ вже отримав достатньо доказів того, що росія розуміє тільки силу.

"Маємо спільно із союзниками ще раз продемонструвати нашу рішучість і наявність такої сили, яка зупинить агресора!" – резюмував Умєров.

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Автор: 

Велика Британія (5539) зброя (7435) Умєров Рустем (585)


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Ну і - вговорив на Шторм Шедл
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22.08.2024 22:03 Відповісти
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22.08.2024 22:08 Відповісти
Че опять обсуждают? До 2030 родят наконец? Или это слишком оптимистичный сценарий?
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22.08.2024 22:14 Відповісти
Бла...бла...бла.... а який результат? Не сказав, сподіваюсь готують "сюрприз" рашистам.
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22.08.2024 22:15 Відповісти
Ну а Покровськ?(((
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22.08.2024 22:16 Відповісти
Ум еров - Генштаб?
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22.08.2024 22:26 Відповісти
Умеров типове обличя зеленой влади та одночасно ганьба киримли.
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22.08.2024 23:24 Відповісти
норм..тут неважливо хто..договір корисний нам..тварюк корчить..
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23.08.2024 00:34 Відповісти
 
 