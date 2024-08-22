Умєров та заступник начштабу оборони Великої Британії Сміт обговорили можливість України знищувати західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Києві із заступником начальника Штабу оборони Великої Британії зі стратегій та воєнних операцій Харві Смітом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Основна тема зустрічі - оборонні потреби України.

"Для нас критично важливо не дозволяти ворогу накопичувати сили поблизу нашої території. Не менш важливо – мати можливість знищувати західним далекобійним озброєнням військові цілі в тилу РФ. Це – чи не єдиний шлях убезпечити наших людей від КАБів та інших руйнівних авіаударів", – наголосив Умєров.

Він додав, що українське керівництво перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідності застосування далекобійної зброї для виконання цих завдань.

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"Обговорили з паном Смітом можливості для швидкого отримання дозволу на повноцінне використання такої зброї", – розповів міністр оборони.

За його словами, світ вже отримав достатньо доказів того, що росія розуміє тільки силу.

"Маємо спільно із союзниками ще раз продемонструвати нашу рішучість і наявність такої сили, яка зупинить агресора!" – резюмував Умєров.

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