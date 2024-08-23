Атаки Украины могут заставить РФ оттянуть ПВО и самолеты подальше от линии фронта, - WSJ
Украина усилила атаки на российские военные объекты, что может заставить РФ оттянуть авиацию и ПВО от линии фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Джастин Бронк заявил, что ущерб от ударов БПЛА пока не является стратегически значимым для РФ.
"Однако нынешний уровень ущерба, нанесенного авиабазам, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для сил (военно-воздушных. - Ред.), - отметил он.
Атаки на авиабазы в глубине РФ могут заставить Москву передислоцировать системы ПВО подальше от прифронтовых районе, что сделает объекты у линии фронта более уязвимыми.
Также украинские атаки БПЛА могут побудить РФ к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы. Это уже уменьшило количество выпусков планирующих бомб, поскольку самолеты вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.
WSJ напомнило, что Украина и раньше сбивала самолеты РФ с КАБами, однако для этого приходилось рисковать дефицитными системами ПВО, перемещая их близко к линии фронта.
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