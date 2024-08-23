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Новости Война
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Атаки Украины могут заставить РФ оттянуть ПВО и самолеты подальше от линии фронта, - WSJ

Атаки на російські аеродроми

Украина усилила атаки на российские военные объекты, что может заставить РФ оттянуть авиацию и ПВО от линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Джастин Бронк заявил, что ущерб от ударов БПЛА пока не является стратегически значимым для РФ.

"Однако нынешний уровень ущерба, нанесенного авиабазам, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для сил (военно-воздушных. - Ред.), - отметил он.

Читайте: Негативное отношение россиян к Путину возросло после начала операции ВСУ на Курщине, - The New York Times

Атаки на авиабазы в глубине РФ могут заставить Москву передислоцировать системы ПВО подальше от прифронтовых районе, что сделает объекты у линии фронта более уязвимыми.

Также украинские атаки БПЛА могут побудить РФ к передислокации части своих истребителей и штурмовиков на отдаленные от Украины базы. Это уже уменьшило количество выпусков планирующих бомб, поскольку самолеты вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.

WSJ напомнило, что Украина и раньше сбивала самолеты РФ с КАБами, однако для этого приходилось рисковать дефицитными системами ПВО, перемещая их близко к линии фронта.

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Автор: 

армия РФ (19035) россия (95352)


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Атака на Курськ повернула Україну в топ американських новин. Якраз під вибори, і в позитивному світлі.
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23.08.2024 08:53 Ответить
Читаю новини,вірніше плітки від смі. Одні пишуть про втрату Покровськ бо орки не бажають йти на Курщину, хоча руські чиновники з журналістами не поговорили. Чому ви друкуєте дані від русру,з цитатами які навіть не перевірено,а написано для рейтингу. Може досить,а то тут новини то ти Вася, то не Вася. Поважайте ЗСУ і народ
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23.08.2024 09:32 Ответить
 
 