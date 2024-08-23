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Новини Війна
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Атаки України можуть змусити РФ відтягнути ППО та літаки подалі від лінії фронту, - WSJ

Атаки на російські аеродроми

Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ.

"Однак нинішній рівень шкоди, завданої авіабазам, є тим, з чим росіяни не можуть просто змиритися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для сил (військово-повітряних. - Ред.), - зазначив він.

Читайте: Негативне ставлення росіян до Путіна зросло після початку операції ЗСУ на Курщині, - The New York Times

Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районі, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.

Також українські атаки БПЛА можуть спонукати РФ до передислокації частини своїх винищувачів та штурмовиків на віддалені від України бази. Це вже зменшило кількість випусків плануючих бомб, оскільки літаки змушені літати далі на бази і з баз на фронт.

WSJ нагадало, що Україна і раніше збивала літаки РФ із КАБами, проте для цього доводилося ризикувати дефіцитними системами ППО, переміщуючи їх близько до лінії фронту.

Читайте: РФ не планує значно передислоковувати війська зі сходу України на Курщину, - Bloomberg

Автор: 

армія рф (17185) росія (64911)


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Атака на Курськ повернула Україну в топ американських новин. Якраз під вибори, і в позитивному світлі.
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23.08.2024 08:53 Відповісти
Читаю новини,вірніше плітки від смі. Одні пишуть про втрату Покровськ бо орки не бажають йти на Курщину, хоча руські чиновники з журналістами не поговорили. Чому ви друкуєте дані від русру,з цитатами які навіть не перевірено,а написано для рейтингу. Може досить,а то тут новини то ти Вася, то не Вася. Поважайте ЗСУ і народ
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23.08.2024 09:32 Відповісти
 
 