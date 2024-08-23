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Новости Война
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МИД Германии предупредил о риске российских ракетных атак на Киев 24 августа

Повітряна тривога

Германия предостерегла своих сограждан, что на День независимости Украины, 24 августа, возможно усиление воздушных атак России по украинским городам.

Об этом свидетельствует обновление на сайте германского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ведомство отмечает, что в День независимости Украины "возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу - Киев".

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Там напоминают, что ввиду полномасштабного вторжения граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, "срочно просят покинуть страну".

Ранее на этой неделе в США также заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины.

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Это произошло на фоне того, как в течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружений.

Автор: 

Германия (6927) обстрел (26906)


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Топ комментарии
+7
Нострадамуси мамкині.
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23.08.2024 22:19
+7
Дякуємо!
Бо самі гуй би здогадалися!
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23.08.2024 22:19
+6
Це попередження їхнім громадянам. Вони не могли його не зробити, бо , схоже, не до жартів. Та хай там як.
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23.08.2024 22:28
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Нострадамуси мамкині.
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23.08.2024 22:19 Ответить
Дякуємо!
Бо самі гуй би здогадалися!
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23.08.2024 22:19 Ответить
Они своих граждан предупредили. Мы уже хер знает сколько воюем и сами знаем все кацапские сюрпризы.
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23.08.2024 22:40 Ответить
Це попередження їхнім громадянам. Вони не могли його не зробити, бо , схоже, не до жартів. Та хай там як.
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23.08.2024 22:28 Ответить
Это все равно что предупредить: "Будте осторожны, бомжи могут сцать и срать в вашем подъезде".
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23.08.2024 22:38 Ответить
В такий день Україна дасть неменший залп усіма наявними засобами)Віримо і чекаємо.
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23.08.2024 22:43 Ответить
Які в біса московитські атаки, всі на шашлики! МЗС Німеччини, не псуйте інвестиційний клімат України! Я нічого не забув?
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23.08.2024 22:43 Ответить
Тут хіба що Буданга не здогадається. Пуйло вже наказав заправити бомбардувальники. Чекають назначений час.
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23.08.2024 22:49 Ответить
Значить щось буде.
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23.08.2024 23:19 Ответить
Дощу не буде! Буде злива!!!!))
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23.08.2024 23:40 Ответить
Если перегрузят наше ПВО, будет больно.
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23.08.2024 23:49 Ответить
Шоу продовжується - "ми вас попереджали"
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24.08.2024 05:00 Ответить
 
 