МИД Германии предупредил о риске российских ракетных атак на Киев 24 августа

Германия предостерегла своих сограждан, что на День независимости Украины, 24 августа, возможно усиление воздушных атак России по украинским городам.

Об этом свидетельствует обновление на сайте германского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ведомство отмечает, что в День независимости Украины "возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу - Киев".

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Там напоминают, что ввиду полномасштабного вторжения граждан Германии предостерегают от поездок в Украину, а тех, кто уже находится здесь, "срочно просят покинуть страну".

Ранее на этой неделе в США также заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины.

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Это произошло на фоне того, как в течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружений.