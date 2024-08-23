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Новини Війна
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МЗС Німеччини попередило про ризик російських ракетних атак на Київ 24 серпня

Повітряна тривога

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак Росії по українських містах.

Про це свідчить оновлення на сайті німецького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відомство зазначає, що в районі Дня незалежності України "можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ".

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Там нагадують, що з огляду на повномасштабне вторгнення громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, "терміново просять покинути країну".

Раніше цього тижня у США також заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України.

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Це сталось на тлі того, як упродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєнь.

Автор: 

Німеччина (7320) обстріл (28212)


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Топ коментарі
+7
Нострадамуси мамкині.
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23.08.2024 22:19
+7
Дякуємо!
Бо самі гуй би здогадалися!
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23.08.2024 22:19
+6
Це попередження їхнім громадянам. Вони не могли його не зробити, бо , схоже, не до жартів. Та хай там як.
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23.08.2024 22:28
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Нострадамуси мамкині.
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23.08.2024 22:19 Відповісти
Дякуємо!
Бо самі гуй би здогадалися!
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23.08.2024 22:19 Відповісти
Они своих граждан предупредили. Мы уже хер знает сколько воюем и сами знаем все кацапские сюрпризы.
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23.08.2024 22:40 Відповісти
Це попередження їхнім громадянам. Вони не могли його не зробити, бо , схоже, не до жартів. Та хай там як.
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23.08.2024 22:28 Відповісти
Это все равно что предупредить: "Будте осторожны, бомжи могут сцать и срать в вашем подъезде".
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23.08.2024 22:38 Відповісти
В такий день Україна дасть неменший залп усіма наявними засобами)Віримо і чекаємо.
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23.08.2024 22:43 Відповісти
Які в біса московитські атаки, всі на шашлики! МЗС Німеччини, не псуйте інвестиційний клімат України! Я нічого не забув?
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23.08.2024 22:43 Відповісти
Тут хіба що Буданга не здогадається. Пуйло вже наказав заправити бомбардувальники. Чекають назначений час.
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23.08.2024 22:49 Відповісти
Значить щось буде.
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23.08.2024 23:19 Відповісти
Дощу не буде! Буде злива!!!!))
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23.08.2024 23:40 Відповісти
Если перегрузят наше ПВО, будет больно.
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23.08.2024 23:49 Відповісти
Шоу продовжується - "ми вас попереджали"
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24.08.2024 05:00 Відповісти
 
 