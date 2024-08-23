МЗС Німеччини попередило про ризик російських ракетних атак на Київ 24 серпня

Німеччина застерегла своїх співгромадян, що на День незалежності України 24 серпня можливе посилення повітряних атак Росії по українських містах.

Про це свідчить оновлення на сайті німецького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відомство зазначає, що в районі Дня незалежності України "можливе посилення ракетних і повітряних атак на міські центри, особливо на столицю – Київ".

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Там нагадують, що з огляду на повномасштабне вторгнення громадян Німеччини застерігають від поїздок в Україну, а тих, хто вже перебуває тут, "терміново просять покинути країну".

Раніше цього тижня у США також заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України.

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Це сталось на тлі того, як упродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєнь.