С ночи оккупанты атакуют Херсон и окрестности: Два человека погибли, есть пострадавшие, среди которых - младенец

Оккупанты с ночи и утром продолжают обстрел Херсона и его окрестностей, уже известно о двух погибших. Среди раненых полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в больницу обратился житель Антоновки, который пострадал из-за российского обстрела. Из-за "прилета" вражеского снаряда вблизи дома 63-летний мужчина получил взрывную травму. Медики проводят дообследование и оказывают ему необходимую помощь.

Днепровский район Херсона

Около трех ночи российские войска ударили из минометов по Днепровскому району Херсона. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом погибла 62-летняя местная жительница.

Позже стало известно, что в больницу доставлены херсонцы, пострадавшие из-за вражеских обстрелов.

Около 11:00 под удар вражеского дрона попала 61-летняя женщина. Она получила взрывную травму и осколочное ранение лица.

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В результате обстрела оккупантами из артиллерии Днепровского района Херсона пострадал 66-летний мужчина, у него диагностировали взрывную травму, контузию, перелом плеча и осколочные ранения живота. Он находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, из-за российского обстрела Днепровского района пострадал младенец. "Скорая" доставила в больницу мальчика, которому всего полтора года. Он получил взрывную травму и ранение руки. Ребенка госпитализировали в реанимацию в среднем состоянии тяжести.

В результате обстрела Днепровского района травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают личность погибшего и документируют очередные российские военные преступления.

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Корабельный район Херсона

Также сегодня под ударами российских войск оказался Корабельный район Херсона. В результате обстрела 77-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины. Состояние - легкое. Сейчас пострадавший находится в больнице и получает необходимую медпомощь.