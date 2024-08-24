З ночі окупанти атакують Херсон та околиці: Дві людини загинули, є постраждалі, серед яких - немовля

Окупанти з ночі і вранці продовжують обстріл Херсона та його околиць, вже відомо про двох загиблих осіб. Серед поранених півторарічна дитина.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, до лікарні звернувся житель Антонівки, який постраждав через російський обстріл. Через "прильот" ворожого снаряду поблизу будинку 63-річний чоловік дістав вибухову травму. Медики проводять дообстеження та надають йому необхідну допомогу.

Дніпровський район Херсона

Близько третьої ночі російські війська вдарили з мінометів по Дніпровському району Херсона. Внаслідок влучання ворожого снаряду у приватний будинок загинула 62-річна місцева жителька.

Пізніше стало відомо, що до лікарні доставлено херсонців, які постраждали через ворожі обстріли.

Близько 11:00 під удар ворожого дрона потрапила 61-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя.

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Унаслідок обстрілу окупантами з артилерії Дніпровського району Херсона постраждав 66-річний чоловік, у нього діагностували вибухову травму, контузію, перелом плеча та уламкові поранення черева. Він перебуває у тяжкому стані. Потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Крім того, через російський обстріл Дніпровського району постраждало немовля. "Швидка" доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року. Він дістав вибухову травму та поранення руки. Дитину госпіталізували до реанімації у середньому стані тяжкості.

Внаслідок обстрілу Дніпровського району травми, несумісні з життям, дістав чоловік. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблого і документують чергові російські воєнні злочини.

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Корабельний район Херсона

Також сьогодні під ударами російських військ опинився Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу 77-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення спини. Стан – легкий. Зараз потерпілий перебуває у лікарні та отримує необхідну меддопомогу.