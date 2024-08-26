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Новости Война
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Последствия обстрела Прикарпатья: РФ целилась по критической инфраструктуре. Повреждены жилые дома. ФОТО

Российские войска обстреляли Ивано-Франковскую область, целью были объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Также на территории области повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Ранее в ОВА заявили, что в результате обстрела Прикарпатья пострадали 3 человека.

Читайте: Львовскую область атаковали более 10 ракетами, было поражено несколько энергообъектов, - ОВА

Наслідки обстрілу Івано-Франківщини 26 серпня

Автор: 

обстрел (26951) Ивано-Франковская область (916) Офис Генпрокурора (2461)


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