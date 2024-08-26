Последствия обстрела Прикарпатья: РФ целилась по критической инфраструктуре. Повреждены жилые дома. ФОТО
Российские войска обстреляли Ивано-Франковскую область, целью были объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Также на территории области повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Ранее в ОВА заявили, что в результате обстрела Прикарпатья пострадали 3 человека.
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