Наслідки обстрілу Прикарпаття: РФ цілила по критичній інфраструктурі. Пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Російські війська обстріляли Івано-Франківську область, ціллю були об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Також на території області пошкодженні житлові будинки та господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОВА заявили, що внаслідок обстрілу Прикарпаття постраждали 3 особи.

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