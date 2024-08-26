Наслідки обстрілу Прикарпаття: РФ цілила по критичній інфраструктурі. Пошкоджено житлові будинки. ФОТО
Російські війська обстріляли Івано-Франківську область, ціллю були об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Також на території області пошкодженні житлові будинки та господарські споруди", - йдеться в повідомленні.
Раніше в ОВА заявили, що внаслідок обстрілу Прикарпаття постраждали 3 особи.
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