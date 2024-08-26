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Наслідки обстрілу Прикарпаття: РФ цілила по критичній інфраструктурі. Пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Російські війська обстріляли Івано-Франківську область, ціллю були об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Також на території області пошкодженні житлові будинки та господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОВА заявили, що внаслідок обстрілу Прикарпаття постраждали 3 особи.

Читайте: Львівщину атакували понад 10 ракетами, було вражено кілька енергооб’єктів, - ОВА

Наслідки обстрілу Івано-Франківщини 26 серпня

Автор: 

обстріл (28284) Івано-Франківська область (945) Офіс Генпрокурора (3243)


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