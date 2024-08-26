Враг совершил 38 попыток штурма на Покровском направлении, в 14 локациях боестолкновения до сих пор продолжаются, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 103. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

В целом, с начала суток, на Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Украинские воины успешно отбили атаку вблизи Волчанска.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено восемь атак врага вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодня противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Семь боестолкновений завершены, атаки продолжаются вблизи Пролетарского, Грековки и Невского.

На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Враг наступал вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска два раза пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Часова Яра, атаки отбиты. Под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Григорьевка и Часов Яр.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации семь раз атаковал позиции наших войск. Ситуация контролируемая.

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Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики одиннадцать раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Украинскими подразделениями остановлено девять атак, в трех локациях продолжаются бои.

Активизировался оккупант на Времевском направлении, где за сегодня отражено три штурмовые действия противника в сторону Угледара и Водяного, 13 вражеских атак продолжаются в направлении Пречистовки, Богоявленки и Новоукраинки. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Егоровка.

Боевые действия на юге

Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была осуществлена агрессором в течение дня в островной зоне на Приднепровском направлении. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое, сбросив десять авиабомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий враг не проводил. Перманентно осуществляет обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.

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Боевые действия на Курщине

Силы обороны продолжают операцию в Курской области РФ. По уточненной информации, вражеская авиация за сегодняшний день нанесла по территории Курщины 26 ударов, применив 44 управляемые авиационные бомбы.