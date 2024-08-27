Пожар на нефтебазе в Ростовской области несколько утих. НОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Появились новые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в российском городе Пролетарск Ростовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото публикует "Радио Свобода".

Видно, что огонь на нефтебазе несколько утих, а очаги возгорания локализовались.

Два очага пожара расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга: это может говорить о том, что 23 августа по нефтебазе действительно мог быть нанесен еще один удар дроном.

Напомним, нефтебазу "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области атаковали украинские беспилотники 18 августа.

Еще один удар, по неподтвержденным данным, был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, во время попыток потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти Ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.

Читайте также: Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ: на 8 сутки возник новый очаг огня