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Новости
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Пожар на нефтебазе в Ростовской области несколько утих. НОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Появились новые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в российском городе Пролетарск Ростовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото публикует "Радио Свобода".

Видно, что огонь на нефтебазе несколько утих, а очаги возгорания локализовались.

Супутникові знімки

Два очага пожара расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга: это может говорить о том, что 23 августа по нефтебазе действительно мог быть нанесен еще один удар дроном.

Супутникові знімки

Напомним, нефтебазу "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области атаковали украинские беспилотники 18 августа.

Еще один удар, по неподтвержденным данным, был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, во время попыток потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти Ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.

Читайте также: Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ: на 8 сутки возник новый очаг огня

Автор: 

пожар (5934) россия (95402)


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дохрена банок цілих. невже пусті?
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27.08.2024 09:31 Ответить
К сожалению не факт. Полный резервуар не так то легко поджечь. Но в любом случае - нефтебаза это не только и не столько емкости, это километры трубопроводов, запорная арматура, насосы, датчики - и многое наверняка импортное. Теперь это либо сгорело навсегда, либо очень сильно повреждено что потребует очень длительного ремонта.
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27.08.2024 09:37 Ответить
каци бідкаються : 15 лет строілі....
а сгорело за неделю
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27.08.2024 09:41 Ответить
Вщухло?
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27.08.2024 09:42 Ответить
Потрібно повторно по керасину.
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27.08.2024 09:50 Ответить
Теперь пора поджигать трансформаторные станции вокруг Курской АЭС.
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27.08.2024 09:56 Ответить
жаль..., дуже...
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27.08.2024 10:29 Ответить
.по новой ..
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27.08.2024 10:35 Ответить
👍
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27.08.2024 12:24 Ответить
 
 