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Новини
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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області дещо вщухла. НОВІ СУПУТНИКОВІ ФОТО

З'явилися нові супутникові знімки пожежі на нафтобазі в російському місті Пролетарськ Ростовської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото публікує "Радіо Свобода".

Видно, що вогонь на нафтобазі дещо вщух, а осередки загоряння локалізувалися.

Супутникові знімки

Два осередки пожежі розташовані на досить великій відстані один від одного: це може говорити про те, що 23 серпня по нафтобазі справді могло бути завдано ще одного удару дроном.

Супутникові знімки

Нагадаємо, нафтобазу "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області атакували українські безпілотники 18 серпня.

Ще один удар, за непідтвердженими даними, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з гаком кілометрів, але влада Ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей і погіршення показників якості повітря не зафіксовано.

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Автор: 

пожежа (4314) росія (64969)


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дохрена банок цілих. невже пусті?
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27.08.2024 09:31 Відповісти
К сожалению не факт. Полный резервуар не так то легко поджечь. Но в любом случае - нефтебаза это не только и не столько емкости, это километры трубопроводов, запорная арматура, насосы, датчики - и многое наверняка импортное. Теперь это либо сгорело навсегда, либо очень сильно повреждено что потребует очень длительного ремонта.
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27.08.2024 09:37 Відповісти
каци бідкаються : 15 лет строілі....
а сгорело за неделю
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27.08.2024 09:41 Відповісти
Вщухло?
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27.08.2024 09:42 Відповісти
Потрібно повторно по керасину.
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27.08.2024 09:50 Відповісти
Теперь пора поджигать трансформаторные станции вокруг Курской АЭС.
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27.08.2024 09:56 Відповісти
жаль..., дуже...
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27.08.2024 10:29 Відповісти
.по новой ..
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27.08.2024 10:35 Відповісти
👍
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27.08.2024 12:24 Відповісти
 
 