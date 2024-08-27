Пожежа на нафтобазі у Ростовській області дещо вщухла. НОВІ СУПУТНИКОВІ ФОТО

З'явилися нові супутникові знімки пожежі на нафтобазі в російському місті Пролетарськ Ростовської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні фото публікує "Радіо Свобода".

Видно, що вогонь на нафтобазі дещо вщух, а осередки загоряння локалізувалися.

Два осередки пожежі розташовані на досить великій відстані один від одного: це може говорити про те, що 23 серпня по нафтобазі справді могло бути завдано ще одного удару дроном.

Нагадаємо, нафтобазу "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області атакували українські безпілотники 18 серпня.

Ще один удар, за непідтвердженими даними, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з гаком кілометрів, але влада Ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей і погіршення показників якості повітря не зафіксовано.

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