Удар РФ нанес значительные разрушения энергосистеме. Ситуация сложная, но контролируемая, - Минэнерго

В Минэнерго заявили, что графики отключений света будут действовать, пока не удастся стабилизировать энергосистему после массированной атаки РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Вчера, 26 августа, войска РФ применили против Украины 127 ракет и 109 дронов.

"Многие из них действительно нанесли значительные разрушения энергетической системе. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Вчера операторам системы передачи, чтобы сохранить целостность системы, пришлось вводить графики экстренных отключений, аварийных отключений. Сегодня будут действовать графики плановых отключений", - отметила она.

Графики плановых отключений будут действовать, пока не удастся стабилизировать систему, добавила Гринчук.

"Сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах. Там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. Надеемся отказаться или ослабить графики отключений. Однако сейчас мы должны понимать, что энергетика снова под атаками врага. Ситуация сложная, но контролируемая", - подытожила она.

Напомним, 26 августа армия РФ осуществила самый массированный обстрел Украины, выпустив 236 воздушных целей по Украине.

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