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Новости Война
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Удар РФ нанес значительные разрушения энергосистеме. Ситуация сложная, но контролируемая, - Минэнерго

Міненерго про відключення світла

В Минэнерго заявили, что графики отключений света будут действовать, пока не удастся стабилизировать энергосистему после массированной атаки РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Вчера, 26 августа, войска РФ применили против Украины 127 ракет и 109 дронов.

"Многие из них действительно нанесли значительные разрушения энергетической системе. Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Вчера операторам системы передачи, чтобы сохранить целостность системы, пришлось вводить графики экстренных отключений, аварийных отключений. Сегодня будут действовать графики плановых отключений", - отметила она.

Графики плановых отключений будут действовать, пока не удастся стабилизировать систему, добавила Гринчук.

"Сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах. Там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. Надеемся отказаться или ослабить графики отключений. Однако сейчас мы должны понимать, что энергетика снова под атаками врага. Ситуация сложная, но контролируемая", - подытожила она.

Напомним, 26 августа армия РФ осуществила самый массированный обстрел Украины, выпустив 236 воздушных целей по Украине.

Также читайте: Байден о массированном обстреле Украины: РФ никогда не добьется успеха

Автор: 

обстрел (26975) Минэнерго (363) отключение света (422)


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Топ комментарии
+14
дозвизділись,що в нас достатньо енергоресурсів? допродавались? у відставку всі нахєр своїм кодлом зелбойобським!
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27.08.2024 11:08
+8
Скоріше до нового підняття цін на енергоносії. В Нафтогазі із трюсєлєй вискакують, як так то, на електрику ціни підняли, а на природний газ ні. Гєтманєц з піною у роті ********** підняття податків для ФОПів 1 та 2 групи. Це взагалі нонсенс, під час війни нагинати малих підприємців, які ледве виживають. І кого 1 групу... це ті хто на базарах за прилавками торгують. А військовий збір на розкіш, не на часі, нізя... Наші п...дараси не гірші по п...дарастичності кацапських п...дарасів.
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27.08.2024 11:48
+6
Ні, ну я розумію аварійні відключення через пошкодження підстанцій, мереж. Але до чого тут планові відключення? І де ж такі потужний захист, на який витрачено млрд-и грн?
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27.08.2024 11:13
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дозвизділись,що в нас достатньо енергоресурсів? допродавались? у відставку всі нахєр своїм кодлом зелбойобським!
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27.08.2024 11:08 Ответить
а еще так 5 раз тай по энергосистеме
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27.08.2024 11:37 Ответить
тільки НЕ кажіть "фортеця Енергетика"!

Христом Господом прошу ! 😕

.
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27.08.2024 12:03 Ответить
Ні, ну я розумію аварійні відключення через пошкодження підстанцій, мереж. Але до чого тут планові відключення? І де ж такі потужний захист, на який витрачено млрд-и грн?
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27.08.2024 11:13 Ответить
Погано має бути усім. Навіть тим, де все добре з мережами. Готують нарід до договорняку.
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27.08.2024 11:36 Ответить
Скоріше до нового підняття цін на енергоносії. В Нафтогазі із трюсєлєй вискакують, як так то, на електрику ціни підняли, а на природний газ ні. Гєтманєц з піною у роті ********** підняття податків для ФОПів 1 та 2 групи. Це взагалі нонсенс, під час війни нагинати малих підприємців, які ледве виживають. І кого 1 групу... це ті хто на базарах за прилавками торгують. А військовий збір на розкіш, не на часі, нізя... Наші п...дараси не гірші по п...дарастичності кацапських п...дарасів.
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27.08.2024 11:48 Ответить
Потому что Ахметов начал экспортировать электроэнергию, за счет тебя.
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27.08.2024 12:16 Ответить
Головне експорт в Європу а нарід жує і щось там мнецьгає та вірить отій брехні Галущенко....
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27.08.2024 11:14 Ответить
Контракти підписані - умов перед партнерами треба дотримуватись.
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27.08.2024 11:37 Ответить
Ми готові експортувати електроенергію > Черговий масований обстріл > Енергосистема зазнала значних руйнувань (ви зараз знаходитесь тут) > Вводяться графіки відключень на декілька тижнів / місяців > Для відновлення енергосистеми треба підвищити тарифи > Ситуація стабілізувалась, ми готові експортувати електроенергію, все по-новому.
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27.08.2024 11:14 Ответить
Так, вже викиди є про ціну 7 грн. Так що підвищення незабаром.
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27.08.2024 11:48 Ответить

всьо нармальна
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27.08.2024 11:29 Ответить
дебіле, нахера тут ця кацапська харя?
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27.08.2024 13:27 Ответить
Можна сказати нормальною мовою, що означає "контрольована"? Так, винні какцапи, але підаргетики також генії...
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27.08.2024 11:35 Ответить
на Банковой все ок
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27.08.2024 11:41 Ответить
У мене в мережі 230 В постійно... Але пів дня без світла. Про який дефіцит мова??? При дефіциті 210 В в мережі біло. Передумов відключень нема.
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27.08.2024 11:39 Ответить
Как вы всех вывели на чистую воду. Какая у вас группа допуска?
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27.08.2024 11:50 Ответить
Тобто, жодні висновки з зими 22-23 років не зроблені, жодної стратегії по таким атакам не розроблено, півтори року влада пинала х*ї, та крала гроші, поки ***** соблюдав договорняк по енергетиці. А потім Гундосий Трупожер цей договорняк похерив і тепер кацапи взялися за енергетику серйозно. Зимою буде труба.
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27.08.2024 11:47 Ответить
Судячи з того, як ви займаєтесь захистом енергооб*єктів, та як активно крадете гроші, нам доведеться рухатись від однієї "складної, але контрольованої" ситуації до іншої.
І нічого з вами, ******, зробити не можна!
Бо ж не на часі!
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27.08.2024 11:48 Ответить
Контрольована , це перша ступінь, а наступна все 3.14здець пропало...
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27.08.2024 11:50 Ответить
Що заважає Україні розбити трансформатори Курської АЕС?
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27.08.2024 11:51 Ответить
Зачем? Их надо переключить на питание Украины.
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27.08.2024 12:17 Ответить
побільше доповідей! вони корисні москалям для планування часу удру.
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27.08.2024 12:03 Ответить
Поставляти е/е в країни ЄС набагато вигідніше,там ціна вища,а українці хай сидять без світла.
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27.08.2024 12:04 Ответить
Ситуація контрольована? Ким?!
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27.08.2024 12:17 Ответить
«Укренерго» https://glavcom.ua/economics/finances/ukrenerho-oholosilo-tender-na-zakupivlju-konditsioneriv-1004009.html хотіло купити кондиціонери «для потреб апарату управління»

Новина від 6 червня 2024 - коли всім відключали світло, та просили економити, та не користуватись кондиціонерами
а після скандалу - почали виправдовуватись

А що з "Схвалено більш справедливий порядок розподілу електроенергії для споживачів при відключеннях світла", коли критична інфраструктура не враховується в лімітах для населення.
Виконується, чи щось заважає?
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27.08.2024 12:35 Ответить
відремонтують ще й швиденько, щоб лохторат не відійшов від телемарафону і заробіток залишився.
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27.08.2024 12:47 Ответить
Нарід я так поняв шо "титанік" а це держава Україна полегенько отримавши пробоїну йде на дно але капітан під чуйним присмотром старшого помічника регента Єрмака всіх заспокоює...Потонемо всі а я з Андрюшою припас баркас з двигуном і нас чекає берег Мертвого моря в Ізраілі. А поки що терпіть та радійте що у вас такий крутий капітан Вова з командою 95 кварталу...Це ж весело..поміхайтесь та аплодесменти ...
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27.08.2024 13:01 Ответить
Зе-контрольована Зе-Дупа.
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27.08.2024 13:14 Ответить
 
 