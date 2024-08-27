Удар РФ завдав значних руйнувань енергосистемі. Ситуація складна, але контрольована, - Міненерго
У Міненерго заявили, що графіки відключень світла діятимуть, поки не вдасться стабілізувати енергосистему після масованої атаки РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
Вчора, 26 серпня, війська РФ застосували проти України 127 ракет і 109 дронів.
"Багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Вчора операторам системи передачі, щоб зберегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень", - зазначила вона.
Графіки планових відключень діятимуть, поки не вдасться стабілізувати систему, додала Гринчук.
"Зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах. Там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми. Сподіваємося відмовитися або послабити графіки відключень. Проте зараз ми повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога. Ситуація складна, але контрольована", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 26 серпня армія РФ здійснила наймасованіший обстріл України, випустивши 236 повітряних цілей по Україні.
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Христом Господом прошу ! 😕
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всьо нармальна
І нічого з вами, ******, зробити не можна!
Бо ж не на часі!
Новина від 6 червня 2024 - коли всім відключали світло, та просили економити, та не користуватись кондиціонерами
а після скандалу - почали виправдовуватись
А що з "Схвалено більш справедливий порядок розподілу електроенергії для споживачів при відключеннях світла", коли критична інфраструктура не враховується в лімітах для населення.
Виконується, чи щось заважає?