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Новини Війна
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Удар РФ завдав значних руйнувань енергосистемі. Ситуація складна, але контрольована, - Міненерго

Міненерго про відключення світла

У Міненерго заявили, що графіки відключень світла діятимуть, поки не вдасться стабілізувати енергосистему після масованої атаки РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вчора, 26 серпня, війська РФ застосували проти України 127 ракет і 109 дронів.

"Багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Вчора операторам системи передачі, щоб зберегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень", - зазначила вона.

Графіки планових відключень діятимуть, поки не вдасться стабілізувати систему, додала Гринчук.

"Зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах. Там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми. Сподіваємося відмовитися або послабити графіки відключень. Проте зараз ми повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога. Ситуація складна, але контрольована", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 26 серпня армія РФ здійснила наймасованіший обстріл України, випустивши 236 повітряних цілей по Україні.

Читайте: Байден про масований обстріл України: РФ ніколи не досягне успіху

Автор: 

обстріл (28296) Міненерго (1402) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+14
дозвизділись,що в нас достатньо енергоресурсів? допродавались? у відставку всі нахєр своїм кодлом зелбойобським!
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27.08.2024 11:08
+8
Скоріше до нового підняття цін на енергоносії. В Нафтогазі із трюсєлєй вискакують, як так то, на електрику ціни підняли, а на природний газ ні. Гєтманєц з піною у роті ********** підняття податків для ФОПів 1 та 2 групи. Це взагалі нонсенс, під час війни нагинати малих підприємців, які ледве виживають. І кого 1 групу... це ті хто на базарах за прилавками торгують. А військовий збір на розкіш, не на часі, нізя... Наші п...дараси не гірші по п...дарастичності кацапських п...дарасів.
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27.08.2024 11:48
+6
Ні, ну я розумію аварійні відключення через пошкодження підстанцій, мереж. Але до чого тут планові відключення? І де ж такі потужний захист, на який витрачено млрд-и грн?
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27.08.2024 11:13
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дозвизділись,що в нас достатньо енергоресурсів? допродавались? у відставку всі нахєр своїм кодлом зелбойобським!
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27.08.2024 11:08 Відповісти
а еще так 5 раз тай по энергосистеме
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27.08.2024 11:37 Відповісти
тільки НЕ кажіть "фортеця Енергетика"!

Христом Господом прошу ! 😕

.
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27.08.2024 12:03 Відповісти
Ні, ну я розумію аварійні відключення через пошкодження підстанцій, мереж. Але до чого тут планові відключення? І де ж такі потужний захист, на який витрачено млрд-и грн?
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27.08.2024 11:13 Відповісти
Погано має бути усім. Навіть тим, де все добре з мережами. Готують нарід до договорняку.
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27.08.2024 11:36 Відповісти
Скоріше до нового підняття цін на енергоносії. В Нафтогазі із трюсєлєй вискакують, як так то, на електрику ціни підняли, а на природний газ ні. Гєтманєц з піною у роті ********** підняття податків для ФОПів 1 та 2 групи. Це взагалі нонсенс, під час війни нагинати малих підприємців, які ледве виживають. І кого 1 групу... це ті хто на базарах за прилавками торгують. А військовий збір на розкіш, не на часі, нізя... Наші п...дараси не гірші по п...дарастичності кацапських п...дарасів.
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27.08.2024 11:48 Відповісти
Потому что Ахметов начал экспортировать электроэнергию, за счет тебя.
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27.08.2024 12:16 Відповісти
Головне експорт в Європу а нарід жує і щось там мнецьгає та вірить отій брехні Галущенко....
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27.08.2024 11:14 Відповісти
Контракти підписані - умов перед партнерами треба дотримуватись.
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27.08.2024 11:37 Відповісти
Ми готові експортувати електроенергію > Черговий масований обстріл > Енергосистема зазнала значних руйнувань (ви зараз знаходитесь тут) > Вводяться графіки відключень на декілька тижнів / місяців > Для відновлення енергосистеми треба підвищити тарифи > Ситуація стабілізувалась, ми готові експортувати електроенергію, все по-новому.
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27.08.2024 11:14 Відповісти
Так, вже викиди є про ціну 7 грн. Так що підвищення незабаром.
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27.08.2024 11:48 Відповісти

всьо нармальна
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27.08.2024 11:29 Відповісти
дебіле, нахера тут ця кацапська харя?
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27.08.2024 13:27 Відповісти
Можна сказати нормальною мовою, що означає "контрольована"? Так, винні какцапи, але підаргетики також генії...
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27.08.2024 11:35 Відповісти
на Банковой все ок
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27.08.2024 11:41 Відповісти
У мене в мережі 230 В постійно... Але пів дня без світла. Про який дефіцит мова??? При дефіциті 210 В в мережі біло. Передумов відключень нема.
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27.08.2024 11:39 Відповісти
Как вы всех вывели на чистую воду. Какая у вас группа допуска?
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27.08.2024 11:50 Відповісти
Тобто, жодні висновки з зими 22-23 років не зроблені, жодної стратегії по таким атакам не розроблено, півтори року влада пинала х*ї, та крала гроші, поки ***** соблюдав договорняк по енергетиці. А потім Гундосий Трупожер цей договорняк похерив і тепер кацапи взялися за енергетику серйозно. Зимою буде труба.
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27.08.2024 11:47 Відповісти
Судячи з того, як ви займаєтесь захистом енергооб*єктів, та як активно крадете гроші, нам доведеться рухатись від однієї "складної, але контрольованої" ситуації до іншої.
І нічого з вами, ******, зробити не можна!
Бо ж не на часі!
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27.08.2024 11:48 Відповісти
Контрольована , це перша ступінь, а наступна все 3.14здець пропало...
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27.08.2024 11:50 Відповісти
Що заважає Україні розбити трансформатори Курської АЕС?
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27.08.2024 11:51 Відповісти
Зачем? Их надо переключить на питание Украины.
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27.08.2024 12:17 Відповісти
побільше доповідей! вони корисні москалям для планування часу удру.
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27.08.2024 12:03 Відповісти
Поставляти е/е в країни ЄС набагато вигідніше,там ціна вища,а українці хай сидять без світла.
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27.08.2024 12:04 Відповісти
Ситуація контрольована? Ким?!
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27.08.2024 12:17 Відповісти
«Укренерго» https://glavcom.ua/economics/finances/ukrenerho-oholosilo-tender-na-zakupivlju-konditsioneriv-1004009.html хотіло купити кондиціонери «для потреб апарату управління»

Новина від 6 червня 2024 - коли всім відключали світло, та просили економити, та не користуватись кондиціонерами
а після скандалу - почали виправдовуватись

А що з "Схвалено більш справедливий порядок розподілу електроенергії для споживачів при відключеннях світла", коли критична інфраструктура не враховується в лімітах для населення.
Виконується, чи щось заважає?
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27.08.2024 12:35 Відповісти
відремонтують ще й швиденько, щоб лохторат не відійшов від телемарафону і заробіток залишився.
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27.08.2024 12:47 Відповісти
Нарід я так поняв шо "титанік" а це держава Україна полегенько отримавши пробоїну йде на дно але капітан під чуйним присмотром старшого помічника регента Єрмака всіх заспокоює...Потонемо всі а я з Андрюшою припас баркас з двигуном і нас чекає берег Мертвого моря в Ізраілі. А поки що терпіть та радійте що у вас такий крутий капітан Вова з командою 95 кварталу...Це ж весело..поміхайтесь та аплодесменти ...
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27.08.2024 13:01 Відповісти
Зе-контрольована Зе-Дупа.
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27.08.2024 13:14 Відповісти
 
 