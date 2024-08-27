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Число жертв атаки РФ на Запорожье возросло до 3 человек: Умерла пожилая женщина с сильными ожогами

У Запоріжжі 3 загиблих внаслідок атаки РФ 27 серпня

В результате ночной атаки РФ на Запорожье погибла пожилая женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она получила сильные ожоги.

"Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Таким образом количество жертв этой атаки увеличилось до трех" ,- отметил глава области.

Сейчас в больнице остается пострадавший мужчина с переломом конечности. Медики оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

Еще две женщины после помощи медиков отказались от дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось об атаке "шахедов" на Запорожье. В результате чего погибли 2 человека - мужчина и женщина. В больнице - четверо пострадавших.

Также смотрите: Последствия атаки "шахедов" на Запорожье. ФОТОрепортаж

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Запорожье (2647) обстрел (26975) жертвы (2064)


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ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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27.08.2024 11:33 Ответить
 
 