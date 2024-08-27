Число жертв атаки РФ на Запорожье возросло до 3 человек: Умерла пожилая женщина с сильными ожогами

В результате ночной атаки РФ на Запорожье погибла пожилая женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она получила сильные ожоги.

"Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Таким образом количество жертв этой атаки увеличилось до трех" ,- отметил глава области.

Сейчас в больнице остается пострадавший мужчина с переломом конечности. Медики оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

Еще две женщины после помощи медиков отказались от дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось об атаке "шахедов" на Запорожье. В результате чего погибли 2 человека - мужчина и женщина. В больнице - четверо пострадавших.

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