Кількість жертв атаки РФ на Запоріжжя зросла до 3 осіб: Померла літня жінка із сильними опіками

Внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя загинула літня жінка.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона отримала сильні опіки.

"Її доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли. Таким чином кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох" ,- зазначив очільник області.

Наразі в лікарні залишається постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Медики оцінюють його стан як стабільний середньої важкості.

Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації.

Раніше повідомлялось про атаку "шахедів" на Запоріжжя. Внаслідок чого загинули 2 особи - чоловік та жінка. У лікарні - четверо постраждалих.

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