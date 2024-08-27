Наслідки атаки "шахедів" на Запоріжжя. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Наслідки оприлюднив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось про атаку "шахедів" на Запоріжжя. Внаслідок чого загинули 2 особи - чоловік та жінка. У лікарні - четверо постраждалих.

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