УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11571 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 752 0

Наслідки атаки "шахедів" на Запоріжжя. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Наслідки оприлюднив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось про атаку "шахедів" на Запоріжжя. Внаслідок чого загинули 2 особи - чоловік та жінка. У лікарні - четверо постраждалих.

Також читайте: Обстріл Малокатеринівки: у лікарні 4 постраждалих дітей, двоє - у тяжкому стані

Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28449) Федоров Іван (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 