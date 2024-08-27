Последствия атаки "шахедов" на Запорожье. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
Последствия обнародовал глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось об атаке "шахедов" на Запорожье. В результате чего погибли 2 человека - мужчина и женщина. В больнице - четверо пострадавших.
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