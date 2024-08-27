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Последствия атаки "шахедов" на Запорожье. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Последствия обнародовал глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось об атаке "шахедов" на Запорожье. В результате чего погибли 2 человека - мужчина и женщина. В больнице - четверо пострадавших.

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Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя
Наслідки атаки шахедів на Запоріжжя

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27129) Федоров Иван (467)


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