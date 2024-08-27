Есть первые контракты, когда партнеры закупили украинскую технику для ВСУ, - Шмыгаль

Украина имеет первые контракты, когда партнеры закупили украинскую технику для украинских Вооруженных сил, и продолжают это делать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если еще год назад было почти невозможно представить, что партнеры будут закупать в Украине украинское оружие для украинской армии, для защиты наших границ, сегодня это - реальность. Мы имеем первые контракты, когда партнеры закупили украинскую технику для украинских Вооруженных сил. И продолжают это делать. Мы наращиваем эту программу", - сказал он.

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Также он сообщил, что правительство ввело еще несколько продуктов для поддержки ОПК. В частности военные облигации, которые выпускает "Укроборонпром" для того, чтобы привлекать средства изнутри украинского рынка.

"Это недолгий ресурс. Он дает возможность нам изготовить технику, и после этого партнеры оплачивают изготовленную технику. Такой подход также уже работает, мы его уже ввели и делаем еще несколько подобных финансовых инструментов совместно с нашими партнерами", - отметил глава правительства.

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