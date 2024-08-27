Маємо перші контракти, коли партнери закупили українську техніку для ЗСУ, - Шмигаль

Україна має перші контракти, коли партнери закупили українську техніку для українських Збройних сил, і продовжують це робити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Якщо ще рік тому було майже неможливо уявити, що партнери будуть закуповувати в Україні українську зброю для української армії, для захисту наших кордонів, сьогодні це - реальність. Ми маємо перші контракти, коли партнери закупили українську техніку для українських Збройних сил. І продовжують це робити. Ми нарощуємо цю програму", - сказав він.

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Також він повідомив, що уряд увів ще кілька продуктів для підтримки ОПК. Зокрема військові облігації, які випускає "Укроборонпром" для того, щоб залучати кошти зсередини українського ринку.

"Це недовгий ресурс. Він дає можливість нам виготовити техніку, і після цього партнери оплачують виготовлену техніку. Такий підхід також уже працює, ми його вже запровадили і робимо ще декілька подібних фінансових інструментів спільно з нашими партнерами", - зазначив глава уряду.

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