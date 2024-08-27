На Покровском направлении ВСУ отразили 30 наступательных действий, шесть – еще продолжаются, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 125 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара, выпустив девять ракет, и 64 авиаудара, сбросив 72 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 558 дронов-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении шли восемь боев. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг атаковал возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Сейчас продолжаются четыре атаки противника.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Семь боев завершены, два - продолжаются.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении велось 12 боев неподалеку Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки. На данный момент продолжается одно штурмовое действие противника. Ситуация под контролем наших войск.

На Торецком направлении произошло 16 боестолкновений. Россияне атаковали позиции украинских подразделений возле Нью-Йорка и Торецка. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 30 наступательных действий, шесть - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 266 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил шесть безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время четырех наступательных действий у Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции наших войск, противник потерпел поражение.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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