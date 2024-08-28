Дело Князева: В ВАКСе объявили обвинительный акт
В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева за получение неправомерной выгоды.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Состоялось судебное заседание по делу экс-главы Верховного Суда, на котором зачитали обвинительный акт, и суд перешел к исследованию доказательств", - отметила она.
По ее словам, дело Князева рассматривает коллегия судей под председательством судьи Сергея Мойсака.
Следующее судебное заседание состоится 9 сентября в 10 часов утра.
В чем обвиняют Всеволода Князева?
В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн дол. руководством и судьями Верховного суда.
Дело, за решение по которому глава Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.
Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).
По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.
6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля 2024 года.
Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи по делу аренды 4-комнатной квартиры в Киеве за 1000 грн. Ранее суды признали Князева виновным в нарушении ограничений по получению подарков.
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