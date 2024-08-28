Справа Князєва: У ВАКС оголосили обвинувальний акт

У Вищому антикорупційному суді зачитали обвинувальний акт у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва за отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відбулося судове засідання у справі ексголови Верховного Суду, на якому зачитали обвинувальний акт, і суд перейшов до дослідження доказів", - зазначила вона.

За її словами, справу Князєва розглядає колегія суддів під головуванням судді Сергія Мойсака.

Наступне судове засідання відбудеться 9 вересня о 10 годині ранку.

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У чому звинувачують Всеволода Князєва?

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

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13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді у справі оренди 4-кімнатної квартири у Києві за 1000 грн. Раніше суди визнали Князєва винним у порушенні обмежень щодо отримання подарунків.

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