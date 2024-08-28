Минобороны разрабатывает новые сухпайки в соответствии с религиозными, медицинскими и этическими потребностями военных

В Министерстве обороны Украины объявили об изменении подхода к формированию сухпайков для военнослужащих с учетом их религиозных, медицинских и этических потребностей.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

Сообщается, что новые сухпайки станут доступными военнослужащим с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

ГОТ совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских громад, а также общественных организаций "Кожна тварина" и UAnimals, работающих в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

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"Наша цель - обеспечить все потребности наших военнослужащих, учитывая их убеждения, здоровье и этические принципы. Мы стремимся создать условия, в которых каждый защитник Украины будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в области питания. Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопрос питания, но и уважения к убеждениям каждого бойца", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Как отметила директор по управлению портфелем проектов ГОТ Галина Литош, идея разнообразия меню возникла, в том числе, и потому, что Украина приближается к европейским стандартам, где человек, имеющий потребности, отличные от сообщества, не игнорируется, а получает необходимое.

"Мы должны приближаться к ЕС и НАТО не только стандартами, но и в вопросе уважения к выбору человека в его предпочтениях. Инклюзивное питание - это не только об изменениях сухпайков, это об изменениях мировоззрения и нашей синхронизации с евроатлантическим вектором", - добавила она.

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Также сообщается, что по результатам встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве для разработки обновленных сухпайков. В частности, участники встречи предоставят свои наработки, замечания, рекомендации и разработанные варианты рационов профильному департаменту Минобороны.