Міноборони розробляє нові сухпайки відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових

У Міністерстві оборони України оголосили про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців з урахуванням їхніх релігійних, медичних та етичних потреб.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Повідомляється, що нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

ДОТ спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

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"Наша мета – забезпечити всі потреби наших військовослужбовців, враховуючи їхні переконання, здоров'я та етичні принципи. Ми прагнемо створити умови, в яких кожен захисник України почуватиметься комфортно і впевнено. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця", – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як зазначила директорка з управління портфелем проєктів ДОТ Галина Літош, ідея різноманітності меню виникла зокрема й тому, що Україна наближається до європейських стандартів де людина, яка має потреби, відмінні від спільноти, не ігнорується, а отримує необхідне.

"Ми маємо наближатись до ЄС та НАТО не тільки стандартами, а й в питанні поваги до вибору людини у її вподобаннях. Інклюзивне харчування, це не тільки про зміни сухпайків, це про зміни світогляду й нашу синхронізацію з євроатлантичним вектором", - додала вона.

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Також повідомляється, що за результатами зустрічі домовилися про подальшу співпрацю задля розробки оновлених сухпайків. Зокрема, учасники зустрічі нададуть свої напрацювання, зауваження, рекомендації та розроблені варіанти раціонів профільному департаменту Міноборони.