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Новости Война
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Россия не демонстрирует никакой готовности к мирным переговорам, - Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия продолжает требовать капитуляции Украины, на которую она никогда не согласится.

Об этом польский министр сказал в интервью PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, никакой готовности России к мирным переговорам не видно.

"Я не вижу готовности России к мирным переговорам. Россия продолжает добиваться капитуляции Украины, и пока это так, Украина не примет ее", - отметил он.

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Комментируя наступление Украины в Курской области, Сикорский отметил, что перспективы операции пока "достаточно оптимистичны".

"Украина сделала что-то неожиданное для Путина - она взяла под контроль часть России. Теперь есть основание для разговора и для призыва к обеим странам отойти к международно признанной границе", - подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский также настаивает, что Украина имеет право наносить удары вглубь РФ западным оружием.

"Украина подверглась нападению, и для того, чтобы защитить свою территорию, оттеснить врага от своих границ, она имеет право использовать предоставленную ей технику, согласно законам войны", - добавил польский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление в Курской области возвращает веру в то, что Украина может победить, - Сикорский

Автор: 

россия (95418) Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+3
польша сцикує дрон збити, вже не кажу про ракету, а ви про кенігсберг....
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29.08.2024 15:30
+1
У них главное, чтобу уйло сидело на троне
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29.08.2024 15:26
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Спостережливий хлоп - раніше за всіх усе помічає!
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29.08.2024 15:21 Ответить
У них главное, чтобу уйло сидело на троне
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29.08.2024 15:26 Ответить
Забирайте Кенигсберг , пока ЗСУ їх контролює у Курську
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29.08.2024 15:28 Ответить
польша сцикує дрон збити, вже не кажу про ракету, а ви про кенігсберг....
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29.08.2024 15:30 Ответить
Може тому, що ***** не бачить готовності заходу знищити і його і скажену рашку??
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29.08.2024 15:33 Ответить
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29.08.2024 15:33 Ответить
З терористами не ведуть переговори, їх нищать ...
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29.08.2024 15:35 Ответить
Не ведуть. Якшо перемовини не трахають вбивць. Тут така справа - з боку України, вже трахать рашу нема кому. Просто тікають ЗСУ, це з слів махи безумної.
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29.08.2024 15:45 Ответить
Ще трохи зачекайте. От коли, завдяки тому шо ЗСУ тікають з Покровського напрямку, рашисти підійдуть до Дніпра, а потім Запоріжжя, а потім займуть Херсон та Миколаїв, та підуть на Одесу - от тоді не буде жодної мережі до перемовин. А в тому розвитку подій безумна володіє всією інфою. Велика крапка в історії України. І тут на пам'ять приходить 19 рік - слова зеленского - путін миролюбець, рюські ніколи не нападуть на Україну, з рюськими треба зустрічати новий рік з хододцем...... і як висновок - не смійте зупиняти наступ рашистів на покровськ - то вже не наша земля - курськ - от там ми, зеленського землі. До тих пір, поки я та дерьмак не кинемо оту групіровку ЗСУ у котел. А от це буде весело - ху...ло впаде у паніку та відасть крим та донбас. Ну, шо там - їба...ті хавають?
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29.08.2024 15:43 Ответить
Ніколи не кажи ніколи.
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29.08.2024 16:02 Ответить
То він з F-16 побачив, коли Україну бомбили, чи коли?
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29.08.2024 16:05 Ответить
 
 