Россия не демонстрирует никакой готовности к мирным переговорам, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия продолжает требовать капитуляции Украины, на которую она никогда не согласится.
Об этом польский министр сказал в интервью PAP, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Сикорского, никакой готовности России к мирным переговорам не видно.
"Я не вижу готовности России к мирным переговорам. Россия продолжает добиваться капитуляции Украины, и пока это так, Украина не примет ее", - отметил он.
Комментируя наступление Украины в Курской области, Сикорский отметил, что перспективы операции пока "достаточно оптимистичны".
"Украина сделала что-то неожиданное для Путина - она взяла под контроль часть России. Теперь есть основание для разговора и для призыва к обеим странам отойти к международно признанной границе", - подчеркнул глава польского МИД.
Сикорский также настаивает, что Украина имеет право наносить удары вглубь РФ западным оружием.
"Украина подверглась нападению, и для того, чтобы защитить свою территорию, оттеснить врага от своих границ, она имеет право использовать предоставленную ей технику, согласно законам войны", - добавил польский министр.
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