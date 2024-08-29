Росія не демонструє жодної готовності до мирних переговорів, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія продовжує вимагати капітуляції України, на яку вона ніколи не погодиться.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, жодної готовності Росії до мирних переговорів не видно.

"Я не бачу готовності Росії до мирних переговорів. Росія продовжує домагатися капітуляції України, і поки це так, Україна не прийме її", - зазначив він.

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Коментуючи наступ України у Курській області, Сікорський зауважив, що перспективи операції наразі "досить оптимістичні".

"Україна зробила щось несподіване для Путіна – вона взяла під контроль частину Росії. Тепер є підстава для розмови й для заклику до обох країн відійти до міжнародно визнаного кордону", – наголосив очільник польского МЗС.

Сікорський також наполягає, що Україна має право завдавати ударів вглиб РФ західною зброєю.

"Україна зазнала нападу і для того, щоб захистити свою територію, відтіснити ворога від своїх кордонів, вона має право використовувати надану їй техніку, згідно з законами війни", - додав польський міністр.

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