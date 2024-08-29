Росія не демонструє жодної готовності до мирних переговорів, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія продовжує вимагати капітуляції України, на яку вона ніколи не погодиться.
Про це польський міністр сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Сікорського, жодної готовності Росії до мирних переговорів не видно.
"Я не бачу готовності Росії до мирних переговорів. Росія продовжує домагатися капітуляції України, і поки це так, Україна не прийме її", - зазначив він.
Коментуючи наступ України у Курській області, Сікорський зауважив, що перспективи операції наразі "досить оптимістичні".
"Україна зробила щось несподіване для Путіна – вона взяла під контроль частину Росії. Тепер є підстава для розмови й для заклику до обох країн відійти до міжнародно визнаного кордону", – наголосив очільник польского МЗС.
Сікорський також наполягає, що Україна має право завдавати ударів вглиб РФ західною зброєю.
"Україна зазнала нападу і для того, щоб захистити свою територію, відтіснити ворога від своїх кордонів, вона має право використовувати надану їй техніку, згідно з законами війни", - додав польський міністр.
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