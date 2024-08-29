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Новини Війна
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Росія не демонструє жодної готовності до мирних переговорів, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія продовжує вимагати капітуляції України, на яку вона ніколи не погодиться.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, жодної готовності Росії до мирних переговорів не видно.

"Я не бачу готовності Росії до мирних переговорів. Росія продовжує домагатися капітуляції України, і поки це так, Україна не прийме її", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба під час зустрічі з Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Коментуючи наступ України у Курській області, Сікорський зауважив, що перспективи операції наразі "досить оптимістичні".

"Україна зробила щось несподіване для Путіна – вона взяла під контроль частину Росії. Тепер є підстава для розмови й для заклику до обох країн відійти до міжнародно визнаного кордону", – наголосив очільник польского МЗС.

Сікорський також наполягає, що Україна має право завдавати ударів вглиб РФ західною зброєю.

"Україна зазнала нападу і для того, щоб захистити свою територію, відтіснити ворога від своїх кордонів, вона має право використовувати надану їй техніку, згідно з законами війни", - додав польський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ в Курській області повертає віру у те, що Україна може перемогти, - Сікорський

Автор: 

росія (65007) Сікорський Радослав (243)


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Топ коментарі
+3
польша сцикує дрон збити, вже не кажу про ракету, а ви про кенігсберг....
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29.08.2024 15:30
+1
У них главное, чтобу уйло сидело на троне
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29.08.2024 15:26
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Спостережливий хлоп - раніше за всіх усе помічає!
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29.08.2024 15:21 Відповісти
У них главное, чтобу уйло сидело на троне
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29.08.2024 15:26 Відповісти
Забирайте Кенигсберг , пока ЗСУ їх контролює у Курську
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29.08.2024 15:28 Відповісти
польша сцикує дрон збити, вже не кажу про ракету, а ви про кенігсберг....
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29.08.2024 15:30 Відповісти
Може тому, що ***** не бачить готовності заходу знищити і його і скажену рашку??
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29.08.2024 15:33 Відповісти
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29.08.2024 15:33 Відповісти
З терористами не ведуть переговори, їх нищать ...
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29.08.2024 15:35 Відповісти
Не ведуть. Якшо перемовини не трахають вбивць. Тут така справа - з боку України, вже трахать рашу нема кому. Просто тікають ЗСУ, це з слів махи безумної.
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29.08.2024 15:45 Відповісти
Ще трохи зачекайте. От коли, завдяки тому шо ЗСУ тікають з Покровського напрямку, рашисти підійдуть до Дніпра, а потім Запоріжжя, а потім займуть Херсон та Миколаїв, та підуть на Одесу - от тоді не буде жодної мережі до перемовин. А в тому розвитку подій безумна володіє всією інфою. Велика крапка в історії України. І тут на пам'ять приходить 19 рік - слова зеленского - путін миролюбець, рюські ніколи не нападуть на Україну, з рюськими треба зустрічати новий рік з хододцем...... і як висновок - не смійте зупиняти наступ рашистів на покровськ - то вже не наша земля - курськ - от там ми, зеленського землі. До тих пір, поки я та дерьмак не кинемо оту групіровку ЗСУ у котел. А от це буде весело - ху...ло впаде у паніку та відасть крим та донбас. Ну, шо там - їба...ті хавають?
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29.08.2024 15:43 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи.
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29.08.2024 16:02 Відповісти
То він з F-16 побачив, коли Україну бомбили, чи коли?
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29.08.2024 16:05 Відповісти
 
 