Россияне обстреляли Украинск и Константиновку: один человек погиб, восемь ранены

Войска РФ 29 августа осуществили артиллерийский обстрел городов Украинск и Константиновка в Донецкой области. Один человек погиб, восемь получили ранения.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"29 августа 2024 года оккупанты осуществили артиллерийский обстрел г. Украинск. Вследствие попадания средства поражения получила ранения супружеская пара 56 и 62 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Также ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии по г. Константиновка, попав по центральной части.

Ранения различной степени тяжести получили 4 женщины в возрасте 53, 55 ,77 и 84 лет. Им оказана медицинская помощь. Повреждены частный и многоквартирные дома, автомобили, линии электросети, газо- и водоснабжения.

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Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Обновление

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал: "По меньшей мере 1 человек погиб и 6 ранены в результате обстрела Константиновки. Город снова попал под артиллерийский огонь сегодня днем. Россияне ударили в жилую застройку: повреждено 5 многоэтажек, 1 частный дом" .

Напомним, 24 августа российские войска ударили по Константиновке: 5 человек погибли и 6 ранены