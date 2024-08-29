Росіяни обстріляли Українськ і Костянтинівку: одна людина загинула, вісьмох поранено

Війська РФ 29 серпня здійснили артилерійський обстріл міст Українськ і Костянтинівка на Донеччині. Одна людина загинула, восьмеро дістали поранення.

Про це повідомила прокуратура Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"29 серпня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Українськ. Внаслідок влучання засобу ураження отримала поранення подружня пара 56 та 62 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми", - ідеться в повідомленні.

Також ЗС РФ завдали удару зі ствольної артилерії по м. Костянтинівка, поціливши по центральній частині.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 жінок віком 53, 55 ,77 і 84 років. Їм надано медичну допомогу. Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії електромережі, газо- й водопостачання.

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Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав: "Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вдень. Росіяни влучили у житлову забудову: пошкоджено 5 багатоповерхівок, 1 приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автомобіль".

Нагадаємо, 24 серпня російські війська вдарили по Костянтинівці: 5 людей загинули і 6 поранені