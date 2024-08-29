С начала суток на фронте 156 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак на Купянском, Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу максимальные потери. С начала суток произошло 156 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 43 авиационных удара, сбросив 60 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и совершил около трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отражены две атаки в районах Липцев и Волчанска. Еще два боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 56 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной и единицу специальной техники, также уничтожено 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Купянском направлении противник 24 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой. В настоящее время продолжается пять вражеских атак.

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Боевые действия на востоке

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу. Сейчас идет бой вблизи Невского.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. До сих пор продолжаются три боестолкновения, противник пытается прорваться в сторону Звановки.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Клещиевки, Андреевки и Часова Яра, однако, попытки наступления врага на позиции Сил обороны Украины были отражены нашими защитниками.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты осуществляли штурмовые действия вблизи Торецка, Зализного, Нелиповки и Сухой Балки. До сих пор продолжаются бои вблизи Торецка и Дачного.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. В общем 32 атаки на направлении украинские защитники уже отразили, еще восемь боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

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Обстановка на юге

На Временском направлении произошло 14 боестолкновений. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении три атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении наши воины один раз давали жесткий отпор российским захватчикам.

Сегодня следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко - настоящие защитники страны, сильные, мужественные, смелые, выносливые.

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