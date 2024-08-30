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Новости Война
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На Волыни запретили проводить массовые мероприятия без согласования

На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження

В Волынской области запретили проведение массовых мероприятий без согласования с администрацией.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны.

"Во время очередного заседания Совета обороны запретили проводить на территории Волынской области массовые мероприятия без соответствующего согласования. Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения", - говорится в сообщении.

Если массовое мероприятие будет происходить на территории громады, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией.

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Если это мероприятия областного уровня - согласование Волынской областной военной администрацией.

По словам Погуляйко, решение приняли в связи с ситуацией с безопасностью и в ответ на случаи нарушения общественного порядка, которые имели место недавно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

Читайте: Командир взвода застрелил правоохранителя на Волыни, - СМИ

На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження

Автор: 

запрет (1705) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+10
ввсім рабам в стойло і не гавкати??щось намічається??нові цікаві опити ставити будуть з терпінням населення??світло,мобілізація,податки,КУ на паузі,що ще??коррупція без кордонів??нова пандемія наближається
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30.08.2024 14:44
+7
заборона масових заходів це черговий крок до тоталітаризму
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30.08.2024 14:44
+7
Московські попи бунтують?
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30.08.2024 14:45
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ввсім рабам в стойло і не гавкати??щось намічається??нові цікаві опити ставити будуть з терпінням населення??світло,мобілізація,податки,КУ на паузі,що ще??коррупція без кордонів??нова пандемія наближається
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30.08.2024 14:44 Ответить
У буферній ********* "царя" ліліпутіна ще з 2000 року заборонили масові заходи, крім концертів за 16 мільйонів шамана та лєпса для курян що отримали по 100 доларів компенсації за будинок 🤣 🤣🤣
оні так і поют - "Я СЩАСТЛИВИЙ" 😂
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30.08.2024 15:28 Ответить
заборона масових заходів це черговий крок до тоталітаризму
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30.08.2024 14:44 Ответить
Московські попи бунтують?
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30.08.2024 14:45 Ответить
дзвоники в носа та кольові штани ще не треба вдягати?
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30.08.2024 14:49 Ответить
а що,підараси - хвоста підібгали ? думали людей залякали - а воно стріляє,а тепер заборонами пропетлять надумали ? врят чи.ходіть і бійтеся,продажні манкурти.
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30.08.2024 14:53 Ответить
Тобто Волинь уже перетворилася на рашу? Норм. Так переможемо
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30.08.2024 14:54 Ответить
Юрку, ти обісрався. Публічно. Чому? Бо не читаєш книжок. Ну чисто, як кацап...

"...Адміністративно Західну Україну формують 9 областей країни: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька..."
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30.08.2024 21:52 Ответить
Клоуне, в якому місці я щось писав про Західну Україну?
До чого твій висер?
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03.09.2024 14:41 Ответить
Гарно ж ти з жінками спілкуєшся...

- Русіш культуріш?
- А *****?!
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03.09.2024 17:23 Ответить
То пані жінка? Ну звиняйте). Фіг вас розбереш - Ореста, Оксен... Понавидумували збочених імен.
А по суті, звичайно, мені дуже далеко до Вашої культури. Звичайно, на нейтральний пост незнайомої людини високультурна курва і повинна ввічливо писати "Юрку, ти обісрався".
І звичайно, куди ж без обзивання москалями.
Ти, гівно, почни з себе, а потім вимагай до себе шанобливого ставлення.
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06.09.2024 23:18 Ответить
Здається, під час військового стану масові заходи і так заборонені, ні?
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30.08.2024 15:01 Ответить
Це стосується спланованих масових заходів.
Про стихійні мови не було, тож нехай готуються...
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30.08.2024 15:01 Ответить
Розганяти буде ТЦК чи поліція? За якою статтею покарання? Директива Ради оборони поверх закону? Чи це прифронтова зона? Злочинні накази по затриманнях поліція буде виконувати? Забули кому служите і за чиї податки живите?
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30.08.2024 15:07 Ответить
народ кипит не только на волыни
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30.08.2024 15:13 Ответить
влада Зедебілів-аніматорів сциться і наполягає, щоб "більше двох нЄ сАбіраться!!!"
- бо Зєля очкує помсти прозрілого 73%го лохторату, хоч і тупого але мстивого (коли стосується його особисто", у своєму прозрінні через пздліни від мародерів-м'ясників-гнидьманцевих-арагнід..
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30.08.2024 16:01 Ответить
Це вже дно чи ще ні
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30.08.2024 18:09 Ответить
 
 