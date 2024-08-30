На Волыни запретили проводить массовые мероприятия без согласования
В Волынской области запретили проведение массовых мероприятий без согласования с администрацией.
Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны.
"Во время очередного заседания Совета обороны запретили проводить на территории Волынской области массовые мероприятия без соответствующего согласования. Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения", - говорится в сообщении.
Если массовое мероприятие будет происходить на территории громады, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией.
Если это мероприятия областного уровня - согласование Волынской областной военной администрацией.
По словам Погуляйко, решение приняли в связи с ситуацией с безопасностью и в ответ на случаи нарушения общественного порядка, которые имели место недавно.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.
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оні так і поют - "Я СЩАСТЛИВИЙ" 😂
"...Адміністративно Західну Україну формують 9 областей країни: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька..."
До чого твій висер?
- Русіш культуріш?
- А *****?!
А по суті, звичайно, мені дуже далеко до Вашої культури. Звичайно, на нейтральний пост незнайомої людини високультурна курва і повинна ввічливо писати "Юрку, ти обісрався".
І звичайно, куди ж без обзивання москалями.
Ти, гівно, почни з себе, а потім вимагай до себе шанобливого ставлення.
Про стихійні мови не було, тож нехай готуються...
- бо Зєля очкує помсти прозрілого 73%го лохторату, хоч і тупого але мстивого (коли стосується його особисто", у своєму прозрінні через пздліни від мародерів-м'ясників-гнидьманцевих-арагнід..