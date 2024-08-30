На Волыни запретили проводить массовые мероприятия без согласования

В Волынской области запретили проведение массовых мероприятий без согласования с администрацией.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны.

"Во время очередного заседания Совета обороны запретили проводить на территории Волынской области массовые мероприятия без соответствующего согласования. Организаторам мероприятий нужно будет обратиться в местный орган исполнительной власти не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения", - говорится в сообщении.

Если массовое мероприятие будет происходить на территории громады, необходимо согласование с соответствующей районной военной администрацией.

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Если это мероприятия областного уровня - согласование Волынской областной военной администрацией.

По словам Погуляйко, решение приняли в связи с ситуацией с безопасностью и в ответ на случаи нарушения общественного порядка, которые имели место недавно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

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