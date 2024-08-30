На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження
У Волинській області заборонили проведення масових заходів без погодження з адміністрацією.
Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони.
"Під час чергового засідання Ради оборони заборонили проводити на території Волинської області масові заходи без відповідного погодження. Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення", - йдеться в повідомленні.
Якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією.
Якщо це заходи обласного рівня - погодження Волинською обласною військовою адміністрацією.
За словами Погуляйка, рішення ухвалили у зв'язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.
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оні так і поют - "Я СЩАСТЛИВИЙ" 😂
"...Адміністративно Західну Україну формують 9 областей країни: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька..."
До чого твій висер?
- Русіш культуріш?
- А *****?!
А по суті, звичайно, мені дуже далеко до Вашої культури. Звичайно, на нейтральний пост незнайомої людини високультурна курва і повинна ввічливо писати "Юрку, ти обісрався".
І звичайно, куди ж без обзивання москалями.
Ти, гівно, почни з себе, а потім вимагай до себе шанобливого ставлення.
Про стихійні мови не було, тож нехай готуються...
- бо Зєля очкує помсти прозрілого 73%го лохторату, хоч і тупого але мстивого (коли стосується його особисто", у своєму прозрінні через пздліни від мародерів-м'ясників-гнидьманцевих-арагнід..