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На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження

На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження

У Волинській області заборонили проведення масових заходів без погодження з адміністрацією.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони.

"Під час чергового засідання Ради оборони заборонили проводити на території Волинської області масові заходи без відповідного погодження. Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення", - йдеться в повідомленні.

Якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією.

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Якщо це заходи обласного рівня - погодження Волинською обласною військовою адміністрацією.

За словами Погуляйка, рішення ухвалили у зв'язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

Читайте: Командир взводу застрелив правоохоронця на Волині, - ЗМІ

На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження

Автор: 

заборона (1449) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+10
ввсім рабам в стойло і не гавкати??щось намічається??нові цікаві опити ставити будуть з терпінням населення??світло,мобілізація,податки,КУ на паузі,що ще??коррупція без кордонів??нова пандемія наближається
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30.08.2024 14:44
+7
заборона масових заходів це черговий крок до тоталітаризму
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30.08.2024 14:44
+7
Московські попи бунтують?
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30.08.2024 14:45
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ввсім рабам в стойло і не гавкати??щось намічається??нові цікаві опити ставити будуть з терпінням населення??світло,мобілізація,податки,КУ на паузі,що ще??коррупція без кордонів??нова пандемія наближається
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30.08.2024 14:44 Відповісти
У буферній ********* "царя" ліліпутіна ще з 2000 року заборонили масові заходи, крім концертів за 16 мільйонів шамана та лєпса для курян що отримали по 100 доларів компенсації за будинок 🤣 🤣🤣
оні так і поют - "Я СЩАСТЛИВИЙ" 😂
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30.08.2024 15:28 Відповісти
заборона масових заходів це черговий крок до тоталітаризму
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30.08.2024 14:44 Відповісти
Московські попи бунтують?
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30.08.2024 14:45 Відповісти
дзвоники в носа та кольові штани ще не треба вдягати?
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30.08.2024 14:49 Відповісти
а що,підараси - хвоста підібгали ? думали людей залякали - а воно стріляє,а тепер заборонами пропетлять надумали ? врят чи.ходіть і бійтеся,продажні манкурти.
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30.08.2024 14:53 Відповісти
Тобто Волинь уже перетворилася на рашу? Норм. Так переможемо
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30.08.2024 14:54 Відповісти
Юрку, ти обісрався. Публічно. Чому? Бо не читаєш книжок. Ну чисто, як кацап...

"...Адміністративно Західну Україну формують 9 областей країни: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька..."
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30.08.2024 21:52 Відповісти
Клоуне, в якому місці я щось писав про Західну Україну?
До чого твій висер?
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03.09.2024 14:41 Відповісти
Гарно ж ти з жінками спілкуєшся...

- Русіш культуріш?
- А *****?!
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03.09.2024 17:23 Відповісти
То пані жінка? Ну звиняйте). Фіг вас розбереш - Ореста, Оксен... Понавидумували збочених імен.
А по суті, звичайно, мені дуже далеко до Вашої культури. Звичайно, на нейтральний пост незнайомої людини високультурна курва і повинна ввічливо писати "Юрку, ти обісрався".
І звичайно, куди ж без обзивання москалями.
Ти, гівно, почни з себе, а потім вимагай до себе шанобливого ставлення.
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06.09.2024 23:18 Відповісти
Здається, під час військового стану масові заходи і так заборонені, ні?
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30.08.2024 15:01 Відповісти
Це стосується спланованих масових заходів.
Про стихійні мови не було, тож нехай готуються...
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30.08.2024 15:01 Відповісти
Розганяти буде ТЦК чи поліція? За якою статтею покарання? Директива Ради оборони поверх закону? Чи це прифронтова зона? Злочинні накази по затриманнях поліція буде виконувати? Забули кому служите і за чиї податки живите?
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30.08.2024 15:07 Відповісти
народ кипит не только на волыни
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30.08.2024 15:13 Відповісти
влада Зедебілів-аніматорів сциться і наполягає, щоб "більше двох нЄ сАбіраться!!!"
- бо Зєля очкує помсти прозрілого 73%го лохторату, хоч і тупого але мстивого (коли стосується його особисто", у своєму прозрінні через пздліни від мародерів-м'ясників-гнидьманцевих-арагнід..
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30.08.2024 16:01 Відповісти
Це вже дно чи ще ні
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30.08.2024 18:09 Відповісти
 
 