На Волині заборонили проводити масові заходи без погодження

У Волинській області заборонили проведення масових заходів без погодження з адміністрацією.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони.

"Під час чергового засідання Ради оборони заборонили проводити на території Волинської області масові заходи без відповідного погодження. Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення", - йдеться в повідомленні.

Якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією.

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Якщо це заходи обласного рівня - погодження Волинською обласною військовою адміністрацією.

За словами Погуляйка, рішення ухвалили у зв'язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку, які мали місце нещодавно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

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