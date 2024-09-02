Сутки на Донетчине: РФ обстреляла 4 района. Погибли 5 человек, 11 ранены
В течение суток российские войска 9 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего 5 человек погибли, 11 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
7 домов разрушены в Угледарской громаде, поврежден дом в Богоявленке.
Покровский район
4 человека погибли, 10 ранены в Курахово. Также повреждено более 20 домов. В Анновке и Горняке повреждено по 1 дому.
Краматорский район
В Торском Лиманской громады разрушено 6 домов. В Яблоновке Ильиновской громады повреждены 5 объектов.
Бахмутский район
В Петровке Торецкой громады погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Сиверске повреждены 3 частных дома и многоэтажка, еще 1 дом поврежден в Серебрянке.
В течение суток РФ 9 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3444 человека, в том числе 294 ребенка.
За 1 сентября россияне убили 5 жителей Донецкой области: 4 - в Курахово и 1 - в Петровке. Еще 11 человек в области получили ранения.
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