Доба на Донеччині: РФ обстріляла 4 райони. Загинули 5 осіб, 11 поранених
Протягом доби російські війська 9 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого 5 осіб загинули, 11 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Волноваський район
7 будинків зруйновано у Вугледарській громаді, пошкоджено будинок у Богоявленці.
Покровський район
4 особи загинули, 10 поранено у Кураховому. Також пошкоджено понад 20 будинків. У Ганнівці та Гірнику пошкоджено по 1 будинку.
Краматорський район
У Торському Лиманської громади зруйновано 6 будинків. У Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.
Бахмутський район
У Петрівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку, ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці.
Протягом доби РФ 9 разів обстріляла населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3444 людини, зокрема 294 дитини.
За 1 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 у Кураховому і 1 у Петрівці. Ще 11 людей в області дістали поранення.
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