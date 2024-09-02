РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11643 посетителя онлайн
Новости
1 298 18

Зеленский подписал указы о введении санкций против компаний из РФ и коллаборантов

Зеленський

В понедельник, 2 сентября, президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 от 2 сентября размещены на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции введены против физических и юридических лиц из России. Под ограничения, в частности, попали транспортные, авиагрузовые и обслуживающие компании РФ. Кроме этого, санкции вводятся против тех, кого подозревают в коллаборационизме, а также тех, кто помогал  оккупационным властям России на территориях Украины.

Как пишет "Интерфакс-Украина", указом №602/2024 санкции введены против 73 российских юридических лиц, преимущественно российских аэропортов, включая ООО "Домодедово Эрфилд", АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Международный аэропорт "Нижний Новгород" и других.

Указом №601/2024 введены санкции против 11 юридических лиц, зарегистрированных в Украине - и в Киеве, и на оккупированных территориях.

Тем же указом обновлены санкции против российских АО "МБ РУС", ООО "1С" и восьми других компаний - они изложены в новых редакциях.

Читайте также: Зеленский продлил санкции против Шария, Гужвы, Пушилина и связанных с ними медиа на 10 лет

Также указом №602/2024 санкции введены против 74 граждан РФ сроком на 10 лет, указом №601/2024 - против 164 граждан Украины, РФ и лиц с двойным гражданством на тот же срок, а также обновлены санкции против главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Санкции начинают действовать с момента подписания Зеленским и в течение десяти лет. Контроль за выполнением президент возлагает на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко.

Напомним, что вечером 1 сентября президент Зеленский анонсировал введение санкций СНБО против юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, а также против коллаборационистов.

Смотрите также: Зеленский подписал санкции СНБО против причастных к авиационной инфраструктуре РФ и коллаборантов. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) россия (95454) санкции (11279) СНБО (4431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
А що до санкцій до тих покидьків, хто співпрацює з РИФИ?
показать весь комментарий
02.09.2024 21:35
+1
потужно. але я більш довіряю санкціям в виконанні ЗСУ
показать весь комментарий
02.09.2024 19:38
+1
Швидко, ще і трьох років не пройшло.
показать весь комментарий
02.09.2024 19:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно. але я більш довіряю санкціям в виконанні ЗСУ
показать весь комментарий
02.09.2024 19:38 Ответить
Швидко, ще і трьох років не пройшло.
показать весь комментарий
02.09.2024 19:41 Ответить
А чого трьох років?
показать весь комментарий
02.09.2024 20:07 Ответить
На кінець...
Я чекав три роки...

Жив чи не жив...

Сльози псують зір...

Капають...
Не життя, а просто ...

Просування члену -
В інший мир...

Ти Володю...
Наш , ****** ,Отець...

Скажи, ****...
Коли війні кінецььь...
показать весь комментарий
02.09.2024 19:44 Ответить
.... когда нам ******?...
показать весь комментарий
02.09.2024 20:11 Ответить
Вам... Це кому?
Виражай істину в кожному слові...
Питай точно...
Бо я з таких...
Збираю врожай...
І потім продаю...
І зароблю на Твоїй сові...

Яку Ти випускаєш...
На шкоду собі...
показать весь комментарий
02.09.2024 20:19 Ответить
Та там ще вводити та вводити. Роботи не початий край. Хіба всі підприємства та ординців перепишеш за три роки?
показать весь комментарий
02.09.2024 19:48 Ответить
Ввів санкції проти колоборанта сальдо ,нещодавно проти пушиліна це що цирк ? їх треба знищувати це вороги України.
показать весь комментарий
02.09.2024 19:55 Ответить
с такими дырявыми границами . эти санкции до п..ы.
показать весь комментарий
02.09.2024 19:56 Ответить
Це все, що він може.
Хоча, ні.
показать весь комментарий
02.09.2024 19:58 Ответить
Редакторе, слово відосик» це у вас крамола?
показать весь комментарий
02.09.2024 19:59 Ответить
Швидко! Жорстко! Потужно! (Сарказм)
показать весь комментарий
02.09.2024 20:12 Ответить
Сейчас точно 2024 год ?
показать весь комментарий
02.09.2024 20:44 Ответить
А що до санкцій до тих покидьків, хто співпрацює з РИФИ?
показать весь комментарий
02.09.2024 21:35 Ответить
Пердь в калюжу ще раз. А ще можна потужну пародію на колаборантів від 95 кварталу збацати. Чи на своїх нізя?
показать весь комментарий
02.09.2024 22:11 Ответить
И усё? А как же кидаловы-********, трухановы-капитаны, шуфричи, гепы-допы и прочие олэны лукаш?
показать весь комментарий
03.09.2024 03:44 Ответить
 
 