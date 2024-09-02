Зеленский подписал указы о введении санкций против компаний из РФ и коллаборантов

В понедельник, 2 сентября, президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 от 2 сентября размещены на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции введены против физических и юридических лиц из России. Под ограничения, в частности, попали транспортные, авиагрузовые и обслуживающие компании РФ. Кроме этого, санкции вводятся против тех, кого подозревают в коллаборационизме, а также тех, кто помогал оккупационным властям России на территориях Украины.

Как пишет "Интерфакс-Украина", указом №602/2024 санкции введены против 73 российских юридических лиц, преимущественно российских аэропортов, включая ООО "Домодедово Эрфилд", АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Международный аэропорт "Нижний Новгород" и других.

Указом №601/2024 введены санкции против 11 юридических лиц, зарегистрированных в Украине - и в Киеве, и на оккупированных территориях.

Тем же указом обновлены санкции против российских АО "МБ РУС", ООО "1С" и восьми других компаний - они изложены в новых редакциях.

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Также указом №602/2024 санкции введены против 74 граждан РФ сроком на 10 лет, указом №601/2024 - против 164 граждан Украины, РФ и лиц с двойным гражданством на тот же срок, а также обновлены санкции против главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Санкции начинают действовать с момента подписания Зеленским и в течение десяти лет. Контроль за выполнением президент возлагает на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко.

Напомним, что вечером 1 сентября президент Зеленский анонсировал введение санкций СНБО против юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, а также против коллаборационистов.

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