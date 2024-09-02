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Новини
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Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти компаній з РФ та колаборантів

Зеленський

У понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 від 2 вересня розміщено на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції запроваджено проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Під обмеження, зокрема, потрапили транспортні, авіавантажні та обслуговуючі компанії РФ. Крім цього, санкції вводяться проти тих, кого підозрюють у колабораціонізмі, а також тих, хто сприяв окупаційній владі Росії на територіях України.

Як пише "Інтерфакс-Україна", указом №602/2024 санкції запроваджено проти 73 російських юридичних осіб, переважно російських аеропортів, включно з ТОВ "Домодєдово Ерфілд", АТ "Міжнародний аеропорт "Внуково", АТ "Міжнародний аеропорт "Нижній Новгород" та інших.

Указом №601/2024 запроваджено санкції проти 11 юридичних осіб, зареєстрованих в Україні - і в Києві, і на окупованих територіях.

Тим самим указом оновлено санкції проти російських АТ "МБ РУС", ТОВ "1С" і восьми інших компаній - їх викладено в нових редакціях.

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Також указом №602/2024 санкції запроваджено проти 74 громадян РФ терміном на 10 років, указом №601/2024 - проти 164 громадян України, РФ та осіб із подвійним громадянством на той самий термін, а також оновлено санкції проти голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.

Санкції починають діяти з моменту підписання Зеленським і впродовж десяти років. Контроль за виконанням президент покладає на секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Литвиненка.

Нагадаємо, що ввечері 1 вересня президент Зеленський анонсував введення санкцій РНБО проти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) росія (65073) санкції (11810) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+2
А що до санкцій до тих покидьків, хто співпрацює з РИФИ?
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02.09.2024 21:35
+1
потужно. але я більш довіряю санкціям в виконанні ЗСУ
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02.09.2024 19:38
+1
Швидко, ще і трьох років не пройшло.
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02.09.2024 19:41
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потужно. але я більш довіряю санкціям в виконанні ЗСУ
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02.09.2024 19:38 Відповісти
Швидко, ще і трьох років не пройшло.
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02.09.2024 19:41 Відповісти
А чого трьох років?
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02.09.2024 20:07 Відповісти
На кінець...
Я чекав три роки...

Жив чи не жив...

Сльози псують зір...

Капають...
Не життя, а просто ...

Просування члену -
В інший мир...

Ти Володю...
Наш , ****** ,Отець...

Скажи, ****...
Коли війні кінецььь...
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02.09.2024 19:44 Відповісти
.... когда нам ******?...
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02.09.2024 20:11 Відповісти
Вам... Це кому?
Виражай істину в кожному слові...
Питай точно...
Бо я з таких...
Збираю врожай...
І потім продаю...
І зароблю на Твоїй сові...

Яку Ти випускаєш...
На шкоду собі...
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02.09.2024 20:19 Відповісти
Та там ще вводити та вводити. Роботи не початий край. Хіба всі підприємства та ординців перепишеш за три роки?
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02.09.2024 19:48 Відповісти
Ввів санкції проти колоборанта сальдо ,нещодавно проти пушиліна це що цирк ? їх треба знищувати це вороги України.
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02.09.2024 19:55 Відповісти
с такими дырявыми границами . эти санкции до п..ы.
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02.09.2024 19:56 Відповісти
Це все, що він може.
Хоча, ні.
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02.09.2024 19:58 Відповісти
Редакторе, слово відосик» це у вас крамола?
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02.09.2024 19:59 Відповісти
Швидко! Жорстко! Потужно! (Сарказм)
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02.09.2024 20:12 Відповісти
Сейчас точно 2024 год ?
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02.09.2024 20:44 Відповісти
А що до санкцій до тих покидьків, хто співпрацює з РИФИ?
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02.09.2024 21:35 Відповісти
Пердь в калюжу ще раз. А ще можна потужну пародію на колаборантів від 95 кварталу збацати. Чи на своїх нізя?
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02.09.2024 22:11 Відповісти
И усё? А как же кидаловы-********, трухановы-капитаны, шуфричи, гепы-допы и прочие олэны лукаш?
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03.09.2024 03:44 Відповісти
 
 