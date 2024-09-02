Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти компаній з РФ та колаборантів
У понеділок, 2 вересня, президент Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 від 2 вересня розміщено на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Санкції запроваджено проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Під обмеження, зокрема, потрапили транспортні, авіавантажні та обслуговуючі компанії РФ. Крім цього, санкції вводяться проти тих, кого підозрюють у колабораціонізмі, а також тих, хто сприяв окупаційній владі Росії на територіях України.
Як пише "Інтерфакс-Україна", указом №602/2024 санкції запроваджено проти 73 російських юридичних осіб, переважно російських аеропортів, включно з ТОВ "Домодєдово Ерфілд", АТ "Міжнародний аеропорт "Внуково", АТ "Міжнародний аеропорт "Нижній Новгород" та інших.
Указом №601/2024 запроваджено санкції проти 11 юридичних осіб, зареєстрованих в Україні - і в Києві, і на окупованих територіях.
Тим самим указом оновлено санкції проти російських АТ "МБ РУС", ТОВ "1С" і восьми інших компаній - їх викладено в нових редакціях.
Також указом №602/2024 санкції запроваджено проти 74 громадян РФ терміном на 10 років, указом №601/2024 - проти 164 громадян України, РФ та осіб із подвійним громадянством на той самий термін, а також оновлено санкції проти голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо.
Санкції починають діяти з моменту підписання Зеленським і впродовж десяти років. Контроль за виконанням президент покладає на секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Литвиненка.
Нагадаємо, що ввечері 1 вересня президент Зеленський анонсував введення санкцій РНБО проти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів.
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