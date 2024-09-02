РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4183 посетителя онлайн
Новости
375 0

Вследствие артобстрела Селидово на Донетчине ранена женщина

Селидове (фото ілюстративне)

2 сентября россияне обстреляли Селидово в Донецкой области из артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Селидовской ГВА.

"Примерно в 17:30 российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии г. Селидово. Ранения получила местная жительница, женщина 1976 г.р. Диагноз: МВТ, рваная рана лица слева, ссадины лица", - говорится в сообщении.

Ранее, российские захватчики обстреляли Купянск, что на Харьковщине. В результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина.

Смотрите также: На Донетчине вторые сутки укрощают масштабный лесной пожар в природном парке "Святые горы". ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27057) Донецкая область (9603) артиллерия (632)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 