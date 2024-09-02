Вследствие артобстрела Селидово на Донетчине ранена женщина

2 сентября россияне обстреляли Селидово в Донецкой области из артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Селидовской ГВА.

"Примерно в 17:30 российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии г. Селидово. Ранения получила местная жительница, женщина 1976 г.р. Диагноз: МВТ, рваная рана лица слева, ссадины лица", - говорится в сообщении.

Ранее, российские захватчики обстреляли Купянск, что на Харьковщине. В результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина.

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