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Внаслідок артобстрілу Селидового на Донеччні поранено жінку

Селидове (фото ілюстративне)

2 вересня росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області з артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Селидівської МВА.

"Приблизно о 17.30 російські окупаційні війська обстріляли з артилерії м. Селидове. Поранення отримала місцева мешканка, жінка 1976 р.н. Діагноз: МВТ, рвана рана обличчя зліва, садна обличчя", - йдеться у повідомленні.

Раніше, російські загарбники обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 78-річна жінка.

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обстріл (28378) Донецька область (8414) артилерія (785)


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