Внаслідок артобстрілу Селидового на Донеччні поранено жінку
2 вересня росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області з артилерії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Селидівської МВА.
"Приблизно о 17.30 російські окупаційні війська обстріляли з артилерії м. Селидове. Поранення отримала місцева мешканка, жінка 1976 р.н. Діагноз: МВТ, рвана рана обличчя зліва, садна обличчя", - йдеться у повідомленні.
Раніше, російські загарбники обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 78-річна жінка.
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