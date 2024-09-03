Потребление электроэнергии остается высоким, меры ограничения будут действовать в течение суток, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии остается высоким из-за удержания жары в восточных и южных областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, вчера, 2 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день - в пятницу, 30 августа.

Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии на 2,7% ниже, чем в это же время вчера, 2 сентября.

"Вследствие российской массированной воздушной атаки на энергосистему 26 августа - сегодня в Украине в течение всех суток продолжают действовать меры ограничения потребления. Подробную информацию о применении графиков отключений в вашем регионе можете узнать на официальном сайте вашего облэнерго или на его страницах в соцсетях", - отмечают в компании.

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Напоминается, что сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Также в "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно.

Как отмечается, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.

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"Вчера вечером действием защиты была отключена одна из линий, питающих Запорожскую атомную электростанцию. Вследствие этого надежность питания ЗАЭС - снижена. Энергетики устанавливают причины отключения и будут готовы их устранить, в условиях надлежащей ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

По техническим причинам есть обесточенные потребители на Львовщине.