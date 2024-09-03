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Новости
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Потребление электроэнергии остается высоким, меры ограничения будут действовать в течение суток, - "Укрэнерго"

Відключення світла

Потребление электроэнергии остается высоким из-за удержания жары в восточных и южных областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, вчера, 2 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневные часы. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день - в пятницу, 30 августа.

Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии на 2,7% ниже, чем в это же время вчера, 2 сентября.

"Вследствие российской массированной воздушной атаки на энергосистему 26 августа - сегодня в Украине в течение всех суток продолжают действовать меры ограничения потребления. Подробную информацию о применении графиков отключений в вашем регионе можете узнать на официальном сайте вашего облэнерго или на его страницах в соцсетях", - отмечают в компании.

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Напоминается, что сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Также в "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно.

Как отмечается, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 545 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.

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"Вчера вечером действием защиты была отключена одна из линий, питающих Запорожскую атомную электростанцию. Вследствие этого надежность питания ЗАЭС - снижена. Энергетики устанавливают причины отключения и будут готовы их устранить, в условиях надлежащей ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

По техническим причинам есть обесточенные потребители на Львовщине.

Автор: 

Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+4
А, що держава робить для того щоб це усунути, аж нічого...гроші надходять, гроші розкладаються...а по переду зима.
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03.09.2024 12:02
+2
хмм...
ви ж всіх звільнили.
все одно, не допомагає?
ну, от, що ти будеш робити?
безугла, ти де?
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03.09.2024 11:50
+2
Може треба не звільняти, а саджати? Тоді й працювати будуть, а не просто мільйонні зарплати одержувати. Звільнили з одной посади, пристроїли на іншу.
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03.09.2024 11:55
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Правила форума Совет форумчан
Це нагадує прогноз погоди. Мінлива хмарність. Місцями опади. Куі, а, ви такого не очікували?
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03.09.2024 11:48 Ответить
У Дніпрі морози цілодобово
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03.09.2024 12:57 Ответить
Я, би сказав морозняк в керовників.
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03.09.2024 12:59 Ответить
хмм...
ви ж всіх звільнили.
все одно, не допомагає?
ну, от, що ти будеш робити?
безугла, ти де?
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03.09.2024 11:50 Ответить
Може треба не звільняти, а саджати? Тоді й працювати будуть, а не просто мільйонні зарплати одержувати. Звільнили з одной посади, пристроїли на іншу.
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03.09.2024 11:55 Ответить
Не на іншу, а на кращу.
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03.09.2024 11:58 Ответить
таке, як скажете, саджати?
у нас послів, категорично не вистачає.
керівників фондів, та наглядових рад.
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03.09.2024 13:05 Ответить
Ну можна мінетчиць долучити, досвід же є?
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03.09.2024 13:09 Ответить
В окопах?
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03.09.2024 11:57 Ответить
а ти?
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03.09.2024 13:03 Ответить
Не беруть. Ходив на призивну. Чекайте.
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03.09.2024 13:05 Ответить
А як звільнення допомагають фізичному відновленню знищеної інфраструктури? Причинно-наслідкові зв'язки між ракетними атаками і перебоями з енергеїю не зроблені
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03.09.2024 12:03 Ответить
то нафіга той цирк зі звільненням, як що це ні нащо не впливає?
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03.09.2024 13:02 Ответить
энэргетические коррупционеры зеленского
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03.09.2024 11:58 Ответить
А, що держава робить для того щоб це усунути, аж нічого...гроші надходять, гроші розкладаються...а по переду зима.
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03.09.2024 12:02 Ответить
і хтож так багато споживає, якщо мільйни українців виїхали за кордон?
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03.09.2024 12:20 Ответить
 
 