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Новини
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Споживання електроенергії залишається високим, заходи обмеження діятимуть упродовж доби, - "Укренерго"

Відключення світла

Споживання електроенергії залишається високим через утримання спеки у східних та південних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, вчора, 2 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на тому ж рівні, що і попереднього робочого дня - у п’ятницю, 30 серпня.

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей же час вчора, 2 вересня.

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня - сьогодні в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання. Детальну інформацію щодо застосування графіків відключень у вашому регіоні можете дізнатись на офіційному сайті вашого обленерго або на його сторінках у соцмережах", - наголошують у компанії.

Також читайте: Унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у шести областях, уночі ворог атакував підстанції

Нагадується, що зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Також в "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо.

Як зазначається, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

Також читайте: Енергетики змінили графіки відключень світла на 3 вересня

"Вчора увечері дією захисту була відключена одна з ліній, що живлять Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього надійність живлення ЗАЕС – знижена. Енергетики встановлюють причини відключення та будуть готові їх усунути, за умов належної безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Львівщині.

Автор: 

Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+4
А, що держава робить для того щоб це усунути, аж нічого...гроші надходять, гроші розкладаються...а по переду зима.
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03.09.2024 12:02
+2
хмм...
ви ж всіх звільнили.
все одно, не допомагає?
ну, от, що ти будеш робити?
безугла, ти де?
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03.09.2024 11:50
+2
Може треба не звільняти, а саджати? Тоді й працювати будуть, а не просто мільйонні зарплати одержувати. Звільнили з одной посади, пристроїли на іншу.
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03.09.2024 11:55
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Це нагадує прогноз погоди. Мінлива хмарність. Місцями опади. Куі, а, ви такого не очікували?
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03.09.2024 11:48 Відповісти
У Дніпрі морози цілодобово
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03.09.2024 12:57 Відповісти
Я, би сказав морозняк в керовників.
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03.09.2024 12:59 Відповісти
хмм...
ви ж всіх звільнили.
все одно, не допомагає?
ну, от, що ти будеш робити?
безугла, ти де?
показати весь коментар
03.09.2024 11:50 Відповісти
Може треба не звільняти, а саджати? Тоді й працювати будуть, а не просто мільйонні зарплати одержувати. Звільнили з одной посади, пристроїли на іншу.
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03.09.2024 11:55 Відповісти
Не на іншу, а на кращу.
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03.09.2024 11:58 Відповісти
таке, як скажете, саджати?
у нас послів, категорично не вистачає.
керівників фондів, та наглядових рад.
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03.09.2024 13:05 Відповісти
Ну можна мінетчиць долучити, досвід же є?
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03.09.2024 13:09 Відповісти
В окопах?
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03.09.2024 11:57 Відповісти
а ти?
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03.09.2024 13:03 Відповісти
Не беруть. Ходив на призивну. Чекайте.
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03.09.2024 13:05 Відповісти
А як звільнення допомагають фізичному відновленню знищеної інфраструктури? Причинно-наслідкові зв'язки між ракетними атаками і перебоями з енергеїю не зроблені
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03.09.2024 12:03 Відповісти
то нафіга той цирк зі звільненням, як що це ні нащо не впливає?
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03.09.2024 13:02 Відповісти
энэргетические коррупционеры зеленского
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03.09.2024 11:58 Відповісти
А, що держава робить для того щоб це усунути, аж нічого...гроші надходять, гроші розкладаються...а по переду зима.
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03.09.2024 12:02 Відповісти
і хтож так багато споживає, якщо мільйни українців виїхали за кордон?
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03.09.2024 12:20 Відповісти
 
 