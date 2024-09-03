Споживання електроенергії залишається високим, заходи обмеження діятимуть упродовж доби, - "Укренерго"

Споживання електроенергії залишається високим через утримання спеки у східних та південних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, вчора, 2 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на тому ж рівні, що і попереднього робочого дня - у п’ятницю, 30 серпня.

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей же час вчора, 2 вересня.

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня - сьогодні в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання. Детальну інформацію щодо застосування графіків відключень у вашому регіоні можете дізнатись на офіційному сайті вашого обленерго або на його сторінках у соцмережах", - наголошують у компанії.

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Нагадується, що зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Також в "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо.

Як зазначається, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

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"Вчора увечері дією захисту була відключена одна з ліній, що живлять Запорізьку атомну електростанцію. Внаслідок цього надійність живлення ЗАЕС – знижена. Енергетики встановлюють причини відключення та будуть готові їх усунути, за умов належної безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Львівщині.