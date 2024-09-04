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На юге за сутки уничтожены 89 оккупантов и 11 единиц вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 89 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 89 человек.

Также россияне потеряли 11 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 6 артиллерийских систем;
  • 3 единицы авто-бронетехники;
  • 2 разведывательных БпЛА.

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Также украинские защитники поразили 3 наблюдательных пункта, 3 блиндажа, 1 огневую позицию и 2 генератора.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 620 350 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19168) ликвидация (3527) уничтожение (6892) Силы обороны юга (303)


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