На юге за сутки уничтожены 89 оккупантов и 11 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 89 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 89 человек.

Также россияне потеряли 11 единиц вооружения и военной техники, в частности:

6 артиллерийских систем;

3 единицы авто-бронетехники;

2 разведывательных БпЛА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов до смерти загоняли в поле трех оккупантов. ВИДЕО

Также украинские защитники поразили 3 наблюдательных пункта, 3 блиндажа, 1 огневую позицию и 2 генератора.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 620 350 российских захватчиков.