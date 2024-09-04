На півдні за добу знищено 89 окупантів та 11 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 89 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 89 осіб.

Також росіяни втратили 11 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

6 артилерійських систем;

3 одиниці авто-бронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА.

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Також українські захисники уразили 3 спостережні пункти, 3 бліндажі, 1 вогневу позицію та 2 генератори.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 620 350 російських загарбників.