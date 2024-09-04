РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7610 посетителей онлайн
Новости
2 218 10

В "Энергоатоме" опровергли распространяемую информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

аес,південноукраїнська

В "Энергоатоме" заявили, что распространяемая сегодня информация об аварии на Южно-Украинской АЭС, является недостоверной, на станции не произошло никаких аварий.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Так, с целью прекращения распространения недостоверной информации о якобы аварии на Южноукраинской АЭС "Энергоатом" сообщает, что в работе одного из энергоблоков станции выявлены замечания, после чего он был разгружен на 33% от номинальной мощности - в соответствии с регламентом из-за наличия замечания.

Также читайте: В результате атаки 26 августа 4 энергоблока АЭС временно отключились от сети

Как отмечается, замечания будут устранены после того, как специалисты "Укрэнерго" восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии.

В "Энергоатоме" отметили, что это событие не связано с проведением ремонтной кампании. "Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры "Укрэнерго" и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети", - добавили в "Энергоатоме" и призвали доверять только официальным источникам информации.

В "Енергоатомі" заперечили аварію на Південноукраїнській АЕС

Читайте: "Энергоатом" получил землю под строительство новой АЭС в Черкасской области

Стоит отметить, что об аварии на Южноукраинский АЭС написал на своей фейсбук-странице директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Из двух независимых источников: снова авария на Южно-Украинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт", - говорится в сообщении.

Олександр Харченко по аварію на Південноукраїнській АЕС

Автор: 

Энергоатом (410) Южно-Украинская АЭС (47)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
А в когось в країні ще є довіра до корумпованого і зашквареного Енергоатому,з очільником,якого пов'язують з Деркачем і який постійно ловлять на брехні?
показать весь комментарий
04.09.2024 14:41
+3
Пропоную звільнити людей ФСБшника Деркача,Галущенка і Котіна,а таким як ти,які прибігають захищати ФСБшних ставлеників і писати дічь,пропоную самоліквідуватись любим доступним способом.
показать весь комментарий
04.09.2024 15:55
+2
Так енергоатом минулого разу теж брехав. що ніякої аварії. а потім підтверджував, що таки була аварія. І дивіться ж, сидять, ніхто їх не знімає. За брехню у нас нагороджуються, а не знімають.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в когось в країні ще є довіра до корумпованого і зашквареного Енергоатому,з очільником,якого пов'язують з Деркачем і який постійно ловлять на брехні?
показать весь комментарий
04.09.2024 14:41 Ответить
очікувана нова методичка ліліпутіна на осінь-зиму - знищити Атомну генерацію України
що пропонуєш звільнити Курську АЄС та збільшити генерацію в Україні?
Чи може достатньо Курській АЄС повідбивати викоковольтні дроти і пів росії опустити у морок?
показать весь комментарий
04.09.2024 15:34 Ответить
Пропоную звільнити людей ФСБшника Деркача,Галущенка і Котіна,а таким як ти,які прибігають захищати ФСБшних ставлеників і писати дічь,пропоную самоліквідуватись любим доступним способом.
показать весь комментарий
04.09.2024 15:55 Ответить
Може краще звільнити СВІТ від одного лілі-путінського диктатора?
Це точно допоможе - а пішаків міняти по дошці - це ніпрощо
Подумай - і дій - купи снайперку - залізь на будинок навпроти Кремля - та влучно вистріли
Ми будемо ШАНУВАТИ тебе як найвеличнішого героя - вперед Друже - Україна за тебе вболіває!!!
показать весь комментарий
04.09.2024 16:00 Ответить
"Маю публічно відкликати прогнози, які робив...". Так вас давно всі адекватні просять не п**діть під час війни про те, що допомагає ворогу.
показать весь комментарий
04.09.2024 14:55 Ответить
у вас в Украiнi шо то не так нi не так i все розповiдають як особливо експерди
Інформаційна гігієна є таким інструментом захисту
Всюди використовуйте українську мову.
Не поширюйте інформації, у достовірності якої ви не впевнені.
показать весь комментарий
04.09.2024 15:29 Ответить
побачимо по відключеннях. зеп@дли завжди брешуть
показать весь комментарий
04.09.2024 15:32 Ответить
Ніхто так не бреше як васіліч Він затьмарив всіх брехунів на століття вперед
показать весь комментарий
04.09.2024 15:38 Ответить
Так енергоатом минулого разу теж брехав. що ніякої аварії. а потім підтверджував, що таки була аварія. І дивіться ж, сидять, ніхто їх не знімає. За брехню у нас нагороджуються, а не знімають.
показать весь комментарий
04.09.2024 16:06 Ответить
Це той Енергоатом, який розпинався, що трансформатори, які вийшли з ладу - рашистське ІПСО, аж поки МАГАТЕ не підтвердило цей факт? Звісно ж, йому і віримо.
показать весь комментарий
04.09.2024 17:47 Ответить
 
 