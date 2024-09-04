В "Энергоатоме" опровергли распространяемую информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

В "Энергоатоме" заявили, что распространяемая сегодня информация об аварии на Южно-Украинской АЭС, является недостоверной, на станции не произошло никаких аварий.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Так, с целью прекращения распространения недостоверной информации о якобы аварии на Южноукраинской АЭС "Энергоатом" сообщает, что в работе одного из энергоблоков станции выявлены замечания, после чего он был разгружен на 33% от номинальной мощности - в соответствии с регламентом из-за наличия замечания.

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Как отмечается, замечания будут устранены после того, как специалисты "Укрэнерго" восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии.

В "Энергоатоме" отметили, что это событие не связано с проведением ремонтной кампании. "Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры "Укрэнерго" и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети", - добавили в "Энергоатоме" и призвали доверять только официальным источникам информации.

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Стоит отметить, что об аварии на Южноукраинский АЭС написал на своей фейсбук-странице директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Из двух независимых источников: снова авария на Южно-Украинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня - потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт", - говорится в сообщении.