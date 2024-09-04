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Новини
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В "Енергоатомі" спростували поширювану інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

аес,південноукраїнська

В "Енергоатомі" заявили, що поширювана сьогодні інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС, є недостовірною, на станції не відбулося жодних аварій.

Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Так, з метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС "Енергоатом" повідомляє, що в роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність зауваження.

Також читайте: Внаслідок атаки 26 серпня 4 енергоблоки АЕС тимчасово відключилися від мережі

Як зазначається, зауваження буде усунуто після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.

В "Енергоатомі" наголосили, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. "Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго" і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", - додали в "Енергоатомі" і закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

В "Енергоатомі" заперечили аварію на Південноукраїнській АЕС

Читайте: "Енергоатом" отримав землю під будівництво нової АЕС у Черкаській області

Варто зазначити, що про аварію на Південноукраїнський АЕС написав на своїй фейсбук-сторінці директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", - йдеться в повідомленні.

Олександр Харченко по аварію на Південноукраїнській АЕС

Автор: 

Енергоатом (1635) Південноукраїнська АЕС (146)


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Топ коментарі
+4
А в когось в країні ще є довіра до корумпованого і зашквареного Енергоатому,з очільником,якого пов'язують з Деркачем і який постійно ловлять на брехні?
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04.09.2024 14:41
+3
Пропоную звільнити людей ФСБшника Деркача,Галущенка і Котіна,а таким як ти,які прибігають захищати ФСБшних ставлеників і писати дічь,пропоную самоліквідуватись любим доступним способом.
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04.09.2024 15:55
+2
Так енергоатом минулого разу теж брехав. що ніякої аварії. а потім підтверджував, що таки була аварія. І дивіться ж, сидять, ніхто їх не знімає. За брехню у нас нагороджуються, а не знімають.
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04.09.2024 16:06
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А в когось в країні ще є довіра до корумпованого і зашквареного Енергоатому,з очільником,якого пов'язують з Деркачем і який постійно ловлять на брехні?
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04.09.2024 14:41 Відповісти
очікувана нова методичка ліліпутіна на осінь-зиму - знищити Атомну генерацію України
що пропонуєш звільнити Курську АЄС та збільшити генерацію в Україні?
Чи може достатньо Курській АЄС повідбивати викоковольтні дроти і пів росії опустити у морок?
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04.09.2024 15:34 Відповісти
Пропоную звільнити людей ФСБшника Деркача,Галущенка і Котіна,а таким як ти,які прибігають захищати ФСБшних ставлеників і писати дічь,пропоную самоліквідуватись любим доступним способом.
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04.09.2024 15:55 Відповісти
Може краще звільнити СВІТ від одного лілі-путінського диктатора?
Це точно допоможе - а пішаків міняти по дошці - це ніпрощо
Подумай - і дій - купи снайперку - залізь на будинок навпроти Кремля - та влучно вистріли
Ми будемо ШАНУВАТИ тебе як найвеличнішого героя - вперед Друже - Україна за тебе вболіває!!!
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04.09.2024 16:00 Відповісти
"Маю публічно відкликати прогнози, які робив...". Так вас давно всі адекватні просять не п**діть під час війни про те, що допомагає ворогу.
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04.09.2024 14:55 Відповісти
у вас в Украiнi шо то не так нi не так i все розповiдають як особливо експерди
Інформаційна гігієна є таким інструментом захисту
Всюди використовуйте українську мову.
Не поширюйте інформації, у достовірності якої ви не впевнені.
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04.09.2024 15:29 Відповісти
побачимо по відключеннях. зеп@дли завжди брешуть
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04.09.2024 15:32 Відповісти
Ніхто так не бреше як васіліч Він затьмарив всіх брехунів на століття вперед
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04.09.2024 15:38 Відповісти
Так енергоатом минулого разу теж брехав. що ніякої аварії. а потім підтверджував, що таки була аварія. І дивіться ж, сидять, ніхто їх не знімає. За брехню у нас нагороджуються, а не знімають.
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04.09.2024 16:06 Відповісти
Це той Енергоатом, який розпинався, що трансформатори, які вийшли з ладу - рашистське ІПСО, аж поки МАГАТЕ не підтвердило цей факт? Звісно ж, йому і віримо.
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04.09.2024 17:47 Відповісти
 
 