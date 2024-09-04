В "Енергоатомі" спростували поширювану інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
В "Енергоатомі" заявили, що поширювана сьогодні інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС, є недостовірною, на станції не відбулося жодних аварій.
Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
Так, з метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС "Енергоатом" повідомляє, що в роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність зауваження.
Як зазначається, зауваження буде усунуто після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.
В "Енергоатомі" наголосили, що ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. "Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго" і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", - додали в "Енергоатомі" і закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Варто зазначити, що про аварію на Південноукраїнський АЕС написав на своїй фейсбук-сторінці директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні - бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", - йдеться в повідомленні.
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